7男2女小琉球民宿開毒趴！集體拉K辯：放鬆心情　警破門逮人

▲東港警方在小琉球查獲9名度假拉K年輕人。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣東港警分局持續強力掃蕩毒品犯罪，14日凌晨接獲線報，指小琉球一處民宿疑似有人施用毒品，警方隨即派員前往查緝，當場查獲9名男女正在吸食愷他命，並起出毒品及K盤等證物。警方將9人帶回偵辦後，依法依毒品危害防制條例移送，展現警方打擊毒品、守護觀光與治安的決心。

東港警分局配合屏東縣政府推動觀光發展政策，並結合科技偵查與情資佈建，全力打擊毒品犯罪。警方於3月14日凌晨0時30分許接獲線報，指稱琉球鄉一處民宿內疑似有人聚集施用毒品，情況可疑。

警方接獲情資後，立即派遣警力前往查緝，進入民宿後當場發現多名男女正在房內施用愷他命。警方迅速控制現場，共查獲9名來自中部，年紀在20至24歲，已在社會工作的7男2女，並在現場起出毒品愷他命及K盤等相關證物。據悉，他們供說來小琉球度假旅遊，放鬆心情因此拉K。警方初步調查後，全案依毒品危害防制條例移送相關人員依法偵辦，以釐清毒品來源及相關責任。

警方指出，未來也將持續透過跨域合作與異業結盟方式，滾動式調整查緝策略，全面防堵毒品流入社區與觀光區域，展現守護社會治安的決心，並落實「屏安護民」的治安目標，為民眾打造安全、安心的生活與旅遊環境。