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民主、主權與安全！賴清德談總統直選30年　黨政人士：台灣走對的路

▲▼總統賴清德舉行「台美經濟繁榮夥伴對話」記者會-賴清德 。（圖／記者黃克翔攝）

▲總統賴清德。（圖／記者黃克翔攝）

記者陳家祥／台北報導

台灣智庫今（14日）舉辦「總統直選30周年與民主韌性研討會」，總統賴清德致詞時回顧台灣民主發展歷程，並將「總統直選」定位為台灣民主制度的重要象徵。整體演說脈絡可歸納三個核心意義：建立民主歷史敘事、連結國家主體定位，以及強調民主制度的防衛。以回顧民主歷史為起點，進一步連結國家定位與國安政策。在民主發展30年的節點上，賴透過演說再一次強調，台灣民主得來不易，因此面對外部壓力與內部政治分歧，都不能走回威權體制。

賴清德致詞時細數台灣民主發展的歷史，並提到台灣過去的歷史上有長達幾百年的時間，統治者心都沒有在台灣，從荷蘭、西班牙、日本，尤其是國民黨政府來到台灣之後，比殖民統治的日本對待台灣人民還要差。

賴清德也強調，國家絕對不能走回頭路，為了因應中共武力威脅，相較日本1年1.8兆、韓國1.4兆，我國政府提出8年1.25兆國防預算，台灣的經濟成長絕對負擔得起。

回顧賴清德的演說脈絡，可歸納三個核心意義。第一，建立「台灣民主是人民奮鬥而來」的歷史敘事。賴在致詞中首先強調總統直選的三大意義，包括「主權在民」、「民主鞏固的重要里程碑」以及「台灣具備主權國家的政治意涵」。在論述上，總統將1996年首次總統直選，放入台灣長期民主運動的歷史脈絡中，而非僅視為一次制度改革。

演說中，賴清德回顧多個台灣民主運動的重要歷史節點，例如二二八事件、白色恐怖、雷震與《自由中國》、彭明敏《台灣人民自救運動宣言》、美麗島事件、民進黨創黨以及野百合學運等。這些事件構成一條從威權統治走向民主化的歷史發展軌跡。

黨政人士指出，賴清德藉著這樣的歷史故事，強調總統直選並非執政者的制度恩賜，而是台灣人民在長期抗爭與犧牲中所爭取得來的民主成果，同時也向過去參與民主運動的前輩與社會力量表達敬意。

第二，則是民主與主權連結：從總統直選論述國家定位。賴清德將「總統直選」與台灣的國家主體性連結，不論名稱是「中華民國」、「中華民國台灣」或「台灣」，從憲法增修條文的發展來看，台灣已具備新的國家生命。這樣的論述延續了1999年民進黨「台灣前途決議文」以及2021年提出的「四個堅持」政治框架，包括中華民國與中華人民共和國互不隸屬、台灣前途由2300萬人民決定，以及民主制度是國家合法性的基礎等。

黨政入士解析，透過回顧民進黨創黨理念與民主運動歷程，賴清德試圖說明台灣的國家定位，是在民主制度發展過程中逐步形成，而非單一政黨的主張。

此外，賴清德也在演說中，加入當前經濟發展的內容，引用經濟成長率、股市表現與產業發展等數據，指出近年台灣整體經濟表現持續成長，並強調民主制度保障人權與法治，是經濟自由發展的重要制度基礎，透過這樣的論述脈絡，試圖傳達民主不只是政治價值選擇，同時也是促進經濟繁榮的重要條件。

第三，則是民主防衛與民主制度與國家安全直接連結。賴清德指出，中國對台灣的威脅除了武力之外，還包括法律統戰、國家認同戰、滲透與吸收、各領域交流統戰以及融合政策等多種形式，並說明政府已透過國安會議與相關法制調整加以因應。

同時，賴清德也強調，強化國防預算與打造「台灣之盾」，並將國防支出定位為「國家安全預算，也是產業發展預算」，試圖將國家安全政策與產業發展策略相互結合。

黨政人士指出，這場致詞以回顧民主歷史為起點，進一步連結國家定位與國安政策，核心主軸是強調「台灣走在正確的道路上」。在民主發展30年的節點上，賴清德透過這場演說再次強調並重申，台灣民主得來不易，因此面對外部壓力與內部政治分歧，都不能走回威權體制。

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