鐵齒片！屏東台1線自小客倒車離開保養場　「1次碰2台」畫面曝

記者陳崑福／屏東報導

枋寮鄉台1線13日下午發生一起三車交通事故。一名女子自路旁保養廠倒車準備駛入道路時，疑未注意後方來車，車尾先後擦撞直行的小貨車及營業大貨車，導致事故發生。警方獲報趕抵現場處理並進行交通疏導，所幸事故未造成人員受傷，現場於短時間內排除，交通迅速恢復正常通行。

枋寮警分局於3月13日17時13分接獲報案，指稱枋寮鄉台1線438.6公里處北上車道發生交通事故。警方立即派員趕赴現場處理並進行交通疏導。經警方到場了解，事故為一輛自小客車於路旁保養廠倒車準備駛入台1線時，疑未注意後方來車動態，車尾不慎擦撞沿台1線直行的兩輛車輛。

▲枋寮鄉台1線三車交通事故。（圖／記者陳崑福翻攝）

警方調查指出，當時由35歲陳姓女子駕駛自小客車，從路旁保養廠倒車欲駛入道路時，不慎擦撞68歲藍姓男子所駕駛的自小貨車，以及26歲黃姓男子所駕駛的營業用大貨車，造成三車擦撞事故。

事故發生後，三輛車一度停留在道路內、外側快車道，影響北上車道通行。警方到場後立即進行交通指揮與疏導，同時協助排除事故車輛。經現場實施酒測，三名駕駛酒測值均為0，排除酒駕情形。

所幸此次事故並未造成人員受傷，僅為車輛擦撞受損。經警方迅速處理後，事故現場已於17時35分排除完畢，道路恢復正常通行，交通狀況也隨即恢復順暢。

枋寮警分局提醒，駕駛人於倒車或進出路旁場所時，務必確實注意後方車流狀況，並以低速、謹慎操作，以避免發生交通事故。同時也呼籲駕駛人落實防禦駕駛觀念，隨時保持警覺，才能有效降低事故發生，確保自身與其他用路人的行車安全。