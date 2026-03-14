目標是癱瘓南韓！北韓狂射10枚「可掛核彈頭」火箭砲　打臉川普示愛

▲北韓最高領導人金正恩1月27日和女兒金主愛，前往位於平壤北側一帶，視察並指導600mm大口徑放射砲試射。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

自從南韓國務總理金民錫在白宮會晤美國總統川普，而川普更不斷向北韓（朝鮮）最高領導人金正恩遞出對話橄欖枝後，北韓今（14）日下午從平壤順安一帶瘋狂向東發射10多枚短程彈道飛彈，此時正值美韓聯合軍演之際。分析指出，北韓恐怕發射能掛核彈頭的600mm超大型放射砲（多管火箭砲）「KN-25」，主要用來攻擊南韓。

根據《韓聯社》，南韓聯合參謀本部指出，南韓軍方偵測到北韓14日下午1時20分（台灣時間中午12時20分），從北韓平壤順安一帶向東海（日本海）發射10多枚未知的彈道飛彈，飛行距離達350公里。

▲北韓1月27日在平壤北側一帶試射600mm大口徑放射砲試射，擊中目標島嶼。（圖／達志影像）

對此，美國與南韓情報當局進行進一步分析，從飛行距離等相關數據初步研判，北韓可能發射的是600mm口徑超大型放射砲（多管火箭砲）「KN-25」，而北韓也曾於47天前、今年1月27日發射600mm超大型放射砲，北韓將之稱為「戰略攻擊手段」，聲稱該款武器可以掛載戰術核彈頭「火山-31」，且該武器主要用來攻擊南韓全境主要設施。

報導指出，北韓在最近所召開的朝鮮勞動黨第9次大會時曾預告，未來會在核武戰力上追加更新其他打擊手段，全面更新並實踐北韓版「核武與常規化武器一體化」（CNI），因此北韓便表示未來會追加增強部署600mm放射砲，作為打擊南韓的主要手段。

美國與南韓從本月9日至19日進行例行性的美韓聯合軍演「自由之盾」。在此之際，南韓國務總理金民錫在白宮會晤川普，川普則在20分鐘的談話內容聚焦如何重啟與金正恩之間的對話。不過，北韓再度發射10多枚彈道飛彈，等於是對著川普潑冷水，如今美國因核武問題而與伊朗開戰，此時缺乏能讓北韓回應美國對話要求的誘因。

▼金正恩親自駕駛600mm大口徑放射砲發射車。（圖／達志影像）

▲金正恩1月27日和女兒金主愛，前往位於平壤北側一帶，視察並指導600mm大口徑放射砲試射。（圖／達志影像）

南韓北韓大學客座教授梁茂進分析，「雖然會晤（指川普與金正恩）具有象徵性，但若進行會談就得交出成果，且必須具有能履行成果的環境，然而對於目前到處充滿著戰爭的國際情勢而言，這相當不容易！只有中東戰爭、俄烏戰爭結束後，川金兩人見面的可能性才會更高。」

梁茂進更指出，儘管北韓最近稍微軟化態度，表示並無理由不能與美國談判，但北韓依舊向美方開出重啟談話的條件，必須承認自己「擁核武國」的地位，同時還必須撤回敵視北韓的政策，包括停止美韓聯合軍演，也因此在川普即將於月底訪中之際，北韓透過發射10多枚彈道飛彈的武力挑釁方式，來回應9至19日實施的美韓聯合軍演。



慶南大學遠東問題研究所教授林乙出則認為，如今金正恩貿然回應川普見面要求的可能性相當低，因為金正恩高度警戒自己淪為川普在美國國內政治上的宣傳籌碼，擔憂自己成為川普用來掩蓋伊朗戰爭失敗的政治道具。

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