　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

大叔車手辯「29年前中毒失憶」想脫罪　記得時薪210...法官打臉

▲▼彰化地方法院。（圖／記者唐詠絮攝）

▲面交車手周男遭判1年3月。（圖／記者唐詠絮攝）

記者唐詠絮／彰化報導

一名年約61歲周姓男子加入詐騙集團擔任車手，向一名彰化女子面交收取10萬元，落網後瞎扯自己29年前曾因一氧化碳中毒導致失憶，企圖脫罪。但法官發現他不僅能清楚描述當天面交過程，還記得自己時薪210元，中毒失憶與本案毫無無關，依加重詐欺罪判處1年3月有期徒刑。

依據判決書內容指出，這起案件發生在114年7月間，周男在Telegram上，加入一名陳男組成的詐騙集團，擔任面交取款的車手角色，時薪210元。集團成員先在臉書上結識該名女被害人，再用LINE佯稱投資虛擬貨幣可以獲利。周男依指示前往彰化縣田中鎮向被害人收取現金10萬元，再轉交給車上自稱會計的收水手，藉此製造金流斷點。事後女子察覺有異報警，全案才曝光。

法院審理時，周男雖然坦承犯行，卻聲稱自己35歲時曾一氧化碳中毒，從此記憶力衰退、偶爾會失憶，希望法官能從輕發落。此說法當場遭到打臉，法官認定他不僅清楚記得114年7月5日當天向被害人取款、步行到附近車輛交款給「公司會計」等細節，連自己和詐騙集團約定的「時薪210元」都記得一清二楚，顯然並無因失憶而影響其行為辨識能力，辯詞與案情毫無關聯。

法官審酌，周男加入詐騙集團擔任車手，造成被害人財產損失，但考量他到案後坦承犯行，並未拿到犯罪所得，並與被害人以5萬元達成和解，雖然尚未給付，仍可見有彌補意願，判處有期徒刑1年3月，全案仍可上訴。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/12 全台詐欺最新數據

更多新聞
467 2 4597 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
還有一波低溫　最冷跌破10度
曾豪駒卸下中華隊兵符「有開始就有結束」　不排除投入教練團
苦戰中國93分鐘無失分　中華女足延長賽0比2飲恨敗北
快訊／失聯5天　搜救隊尋獲遺體
快訊／林家正簽下1年合約　年薪曝光！
快訊／荷蘭猶太學校爆炸！　極端組織「公布影片」宣稱犯案
8戰全勝！　中華拔河男團金牌連霸

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

網約夜衝武嶺！少女慘遭百公斤男侵犯　友笑他「卡香蕉」成鐵證

快訊／傳訊「我發生山難」男攀西巒大山失聯5天　尋獲遺體

大叔車手辯「29年前中毒失憶」想脫罪　記得時薪210...法官打臉

7男2女小琉球民宿開毒趴！集體拉K辯：放鬆心情　警破門逮人

偷2罐啤酒遭女店員攔阻！桃園男超商亮美工刀恐嚇　這下慘了

鐵齒片！屏東台1線自小客倒車離開保養場　「1次碰2台」畫面曝

快訊／42歲女遭割喉！兒招魂悲喊：媽媽不要怕　1次就聖筊

快訊／板橋商圈女子坐遮雨棚！警消封鎖現場　勸下急送醫

違規滑手機被攔查！關車門夾警手指　「1秒反射動作」判無罪

通緝犯拒檢！狠撞警車「毒駕逃逸」國道狂飆　警包抄驚險制伏

卓榮泰今秀赴日看球4單據　整趟旅程花近214萬

地下隧道排滿「飛彈、無人機」！　伊朗威脅油價飆破200美元

男模會館衝流量「5阿志頭」路中跳洗腦舞　網噴：吃我水果會告

林依晨爆太入戲「無視金士傑」　金馬獎摃龜：反正遲早的！

連環殺人犯的童年警訊！正視精神疾病、毒品與社會安全網的破口｜Ruby 盧春如｜美國加州食人魔案｜《我在案發現場》

明晨最冷降溫探9℃！下周中南部飆30度

楊謹華認曾陷低潮：突然不會演戲　被黃迪揚爆料「曾拒接金鐘主持」！

問界推銷員嗆豐田車主被炎上

執勤後掉包！A走手槍+11發實彈　保二離職警遭搜索拘提

婦被喪屍毒駕撞死頭七招魂　3幼子跪地痛哭：跟我們回家

網約夜衝武嶺！少女慘遭百公斤男侵犯　友笑他「卡香蕉」成鐵證

快訊／傳訊「我發生山難」男攀西巒大山失聯5天　尋獲遺體

大叔車手辯「29年前中毒失憶」想脫罪　記得時薪210...法官打臉

7男2女小琉球民宿開毒趴！集體拉K辯：放鬆心情　警破門逮人

偷2罐啤酒遭女店員攔阻！桃園男超商亮美工刀恐嚇　這下慘了

鐵齒片！屏東台1線自小客倒車離開保養場　「1次碰2台」畫面曝

快訊／42歲女遭割喉！兒招魂悲喊：媽媽不要怕　1次就聖筊

快訊／板橋商圈女子坐遮雨棚！警消封鎖現場　勸下急送醫

違規滑手機被攔查！關車門夾警手指　「1秒反射動作」判無罪

通緝犯拒檢！狠撞警車「毒駕逃逸」國道狂飆　警包抄驚險制伏

中職熱身賽亞太棒球場開打　黃偉哲挺統一獅邀球迷3／29進場見證新主場

銀行帳戶太久沒用「子女臨櫃也無法領錢」？事實查核中心闢謠

華信第12架新機今抵台　避中東戰火「繞路飛8天」

子女不在身邊！屏東獨居婦誤認錢遭竊　內埔警暖心安撫

網約夜衝武嶺！少女慘遭百公斤男侵犯　友笑他「卡香蕉」成鐵證

曾文園區勞工學苑開課　台南市勞工局推烘焙、花藝體驗美感生活

愛莉莎莎昔「穩聊新歡半年」險當小三　嘆：戀愛運很差

卓榮泰秀赴日單據被在野猛攻　謝長廷：盼大家體諒台灣處境特殊困難

賴清德談總統直選稱「確立政府合法性」　國民黨批：扭曲憲政史觀

《絕地戰兵2》玩家慈善挑戰遭網暴　苦主淚崩「人生一夜全毀」

【果然是水瓶座】萌娃躲貓貓竟躲進媽媽褲子裡？！

社會熱門新聞

即／遭虐小杜告犬找到了　已成一堆白骨

台中女遭男友砍殺傷重不治　

即／42歲女遭情殺「兒招魂1次就聖筊」

3寶媽慘死　幼子招魂路祭：跟我們回家

宜蘭毒駕撞死暖心女老師　23歲男出院直送羈押

獨／移工旅館墮胎　影片網路瘋傳

即／單攻西巒大山失聯5天　尋獲遺體

少女談分手！噁男要求「帶2妹來我家」

嘉義警跨機關成功攔詐399元育兒箱假投資

台中情殺女遭割喉　從小送養悲慘身世曝

即／保二離職警模型槍換真槍　移送北檢畫面曝

快訊／割喉殘殺女友！惡男22年前曾捲耕讀園槍案

捷運站色狼亂捏胸！被逮辯：她們都是我老婆

男西巒大山失聯5天！ 跑山獸加入搜救

更多熱門

相關新聞

即／遭虐小杜告犬找到了　已成一堆白骨

即／遭虐小杜告犬找到了　已成一堆白骨

彰化市2月初爆發虐狗事件，1歲白色母杜告犬「健康」遭虐後失蹤，引發社會公憤，今（14）天傳出讓人心碎的最新發展，有民眾發現一堆已成白骨的狗屍，經現場動物專業人士依據身形、性別及殘留的白毛初步判定，就是可憐的「健康」，讓在場所有人當場痛心落淚，悲憤不已。

國3快官匝道轎車猛撞分隔島　原地解體

國3快官匝道轎車猛撞分隔島　原地解體

透天厝竄大火　少年帶家人爬雨遮逃生

透天厝竄大火　少年帶家人爬雨遮逃生

桃園男被騙　車手影印收款書露餡

桃園男被騙　車手影印收款書露餡

男西巒大山失聯5天！ 跑山獸加入搜救

男西巒大山失聯5天！ 跑山獸加入搜救

關鍵字：

彰化失憶車手面交一氧化碳

讀者迴響

熱門新聞

女星老公不倫岳母！趁她待客廳「進房激戰」

搶好市多化妝台！先生：沒限購，買66盒錯哪

即／金正恩不忍了　向東發射「彈道飛彈」！

好市多「化妝台之亂」本人道歉了！　承諾做2件事

即／遭虐小杜告犬找到了　已成一堆白骨

多明尼加再見轟10：0完封韓國進4強！

12強資格賽分組出爐！台灣搶奧運門票

韓國遭扣倒　球迷崩潰：根本不是對手

日本人「愛上台灣1美食」！一票台人愣：這什麼

即／川普：美軍朝「伊朗哈爾克島」發動空襲

卓榮泰包機208萬很便宜？　20年機師曝正常包機來回是「這價格」

台中女遭男友砍殺傷重不治　

陳天仁宣布結婚！

伊朗擬准油輪過荷莫茲　條件是用人民幣結算

MissAV「幕後老闆」曝光！　員工大多都已婚女性

更多

最夯影音

更多
卓榮泰今秀赴日看球4單據　整趟旅程花近214萬

卓榮泰今秀赴日看球4單據　整趟旅程花近214萬
地下隧道排滿「飛彈、無人機」！　伊朗威脅油價飆破200美元

地下隧道排滿「飛彈、無人機」！　伊朗威脅油價飆破200美元

男模會館衝流量「5阿志頭」路中跳洗腦舞　網噴：吃我水果會告

男模會館衝流量「5阿志頭」路中跳洗腦舞　網噴：吃我水果會告

林依晨爆太入戲「無視金士傑」　金馬獎摃龜：反正遲早的！

林依晨爆太入戲「無視金士傑」　金馬獎摃龜：反正遲早的！

連環殺人犯的童年警訊！正視精神疾病、毒品與社會安全網的破口｜Ruby 盧春如｜美國加州食人魔案｜《我在案發現場》

連環殺人犯的童年警訊！正視精神疾病、毒品與社會安全網的破口｜Ruby 盧春如｜美國加州食人魔案｜《我在案發現場》

熱門快報

預測WBC 抽Switch Lite

預測WBC 抽Switch Lite

即日起至3/18日止，預測WBC賽事，場場抽咖啡，再抽Switch Lite等300個獎項

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

末日來臨防災食品開箱

末日來臨防災食品開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來補存糧，一起開箱災難時的糧食救星！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面