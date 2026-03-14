大叔車手辯「29年前中毒失憶」想脫罪　記得時薪210...法官打臉

▲面交車手周男遭判1年3月。（圖／記者唐詠絮攝）

記者唐詠絮／彰化報導

一名年約61歲周姓男子加入詐騙集團擔任車手，向一名彰化女子面交收取10萬元，落網後瞎扯自己29年前曾因一氧化碳中毒導致失憶，企圖脫罪。但法官發現他不僅能清楚描述當天面交過程，還記得自己時薪210元，中毒失憶與本案毫無無關，依加重詐欺罪判處1年3月有期徒刑。

依據判決書內容指出，這起案件發生在114年7月間，周男在Telegram上，加入一名陳男組成的詐騙集團，擔任面交取款的車手角色，時薪210元。集團成員先在臉書上結識該名女被害人，再用LINE佯稱投資虛擬貨幣可以獲利。周男依指示前往彰化縣田中鎮向被害人收取現金10萬元，再轉交給車上自稱會計的收水手，藉此製造金流斷點。事後女子察覺有異報警，全案才曝光。

法院審理時，周男雖然坦承犯行，卻聲稱自己35歲時曾一氧化碳中毒，從此記憶力衰退、偶爾會失憶，希望法官能從輕發落。此說法當場遭到打臉，法官認定他不僅清楚記得114年7月5日當天向被害人取款、步行到附近車輛交款給「公司會計」等細節，連自己和詐騙集團約定的「時薪210元」都記得一清二楚，顯然並無因失憶而影響其行為辨識能力，辯詞與案情毫無關聯。

法官審酌，周男加入詐騙集團擔任車手，造成被害人財產損失，但考量他到案後坦承犯行，並未拿到犯罪所得，並與被害人以5萬元達成和解，雖然尚未給付，仍可見有彌補意願，判處有期徒刑1年3月，全案仍可上訴。