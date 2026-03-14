遭黨內檢舉「損害黨譽」　李孝亮心寒：年輕人承擔風險卻被攻擊

▲罷免吳沛憶案領銜人李孝亮。（圖／記者李毓康攝）



記者陳家祥／台北報導

罷免吳沛憶的領銜人李孝亮投入中正萬華區議員初選，但今（14日）傳出，李被檢舉在領銜期間多次言行失當，公然抨擊黨中央與地方民代，損害黨內形象，建請開除黨籍或撤銷參選資格。對此，李孝亮說，下周他會親自出席報告實情，他直言，如果年輕人真的站出來承擔風險，最後得到的回報卻是懷疑、攻擊，未來願意為國民黨站出來的年輕人只會越來越寒心。

根據檢舉信，李孝亮擔任中正萬華區罷免案領銜人期間，多次言行失當，公然抨擊黨中央與地方民代，嚴重損害本黨誠信形象及政黨公信力，與家屬合演「苦肉計」誣指受黨利用、並意圖投機參與議員初選獲取不當利益，與賴苡任案如出一轍，建請開除黨籍或撤銷其參選資格。

李孝亮表示，針對下周二將被考紀會約談一事，他一定會出席且絕對會詳細向紀律委員報告實情。他說，檢舉書內容有許多不實之處，他本人深感遺憾，國民黨真正需要的是團結對外，而不是把力氣花在彼此攻擊上。

李孝亮說，此封檢舉信時間點剛好落在國民黨內初選期間，不禁讓人懷疑，這樣的抹黑、扭曲根本就是政治操作。現在只是黨內初選，就已經出現這樣的抹黑與污衊，本人深感遺憾以及不齒。

李孝亮表示，很多人常說國民黨需要年輕人，但如果年輕人真的站出來承擔風險，最後得到的回報卻是懷疑、攻擊甚至檢舉，未來願意為國民黨站出來的年輕人只會越來越寒心。