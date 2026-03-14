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快訊／荷蘭猶太學校爆炸！　極端組織「公布影片」宣稱犯案

▲國際最新消息 。（示意圖）

記者張方瑀／綜合外電報導

荷蘭阿姆斯特丹一所猶太學校於14日清晨發生爆炸，造成校舍毀損，目前自稱為「正義同志伊斯蘭運動」（Right Comrades Islamic Movement）的極端組織已主動發布影片坦承犯案。阿姆斯特丹市長霍爾斯瑪憤怒譴責，這是一起針對猶太社群的懦弱侵略。

囂張PO網　極端組織坦承引爆猶太學校

綜合外媒報導，阿姆斯特丹南側高級住宅區的一所猶太學校在14日清晨傳出爆炸聲響。隨後，穆斯林極端組織「正義同志伊斯蘭運動」在網路上公開一段影片，畫面中清楚拍下他們在校園內引發小型爆炸的過程。

雖然這起「目標式攻擊」並未造成人員傷亡，但已導致校舍受損。阿姆斯特丹市長霍爾斯瑪（Femke Halsema）隨後證實，該校確實遭到破壞，並強烈譴責該組織的行為是赤裸裸的恐怖攻擊。

市長怒轟「懦弱侵略」　反猶情緒日益失控

霍爾斯瑪在聲明中直言，這起事件完全是衝著猶太社群而來，「這是針對猶太社群的一種懦弱侵略行為。阿姆斯特丹的猶太人正日益面臨反猶太主義的威脅，這是絕對無法接受的。」

事實上，由於近日荷蘭鹿特丹與比利時列日的猶太教堂才剛接連遇襲，阿姆斯特丹原本就已提升安全層級，沒想到如今校園竟直接遭到炸藥攻擊。當地警方目前正緊盯這段自白影片與監視器畫面，全力追緝嫌犯。

美以、伊朗大打出手　全球猶太社群淪目標

全球反猶情緒隨中東局勢動盪不斷升溫。美國密西根州底特律附近的西布隆菲特鎮（West Bloomfield Township）於12日也驚傳一名黎巴嫩裔美國公民持步槍開車猛撞猶太教堂，最終遭警方當場擊斃。

由於日前美以聯軍空襲伊朗，隨後德黑蘭方面也展開軍事報復，國際戰火已延燒成全球性的治安危機。聯邦調查人員指出，近期多起暴力事件都顯示，世界各地的猶太社群正成為極端分子鎖定的報復目標。

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※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

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