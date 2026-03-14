罷雙吳青年又中箭！　李孝亮也被檢舉損害黨譽建請開除

▲罷免吳沛憶領銜人李孝亮。（圖／記者李毓康攝）



記者陳家祥／台北報導

國民黨去年為反制民進黨發動的大罷免，鎖定台北市立委吳思瑤、吳沛憶發動罷免，但沒想到卻反而捲入偽造文書案，牽連不少市黨部的幹部。罷免吳沛憶的領銜人李孝亮投入中正萬華議員初選，但今（14日）傳出，李被檢舉在擔任領銜人期間多次言行失當，還公然抨擊黨中央與地方民代，損害黨內形象與公信力，與罷免吳思瑤召集人賴苡任如出一轍，建請開除黨籍或撤銷參選資格。對此，北市黨部證實，下週3月17日將開考紀會。

根據檢舉信內容，李孝亮擔任罷免吳沛憶領銜人後，明知自己為寄戶口未實際居住，卻在公文寄存郵局時，於媒體前公開指責中央選舉委員會「飛鴿傳書」，旋即遭官署提出寄送證明打臉。此舉導致本黨被貼上「法學常識不足」、「無理取鬧」之標籤，嚴重損害政黨公信力。

此外，李孝亮在擔任罷免案領銜人期間，多次言行失當，公然抨擊黨中央與地方民代，嚴重損害本黨誠信形象及政黨公信力。且還與家屬合演「苦肉計」誣指受黨利用，嚴重損害黃呂錦茹主委及本黨之政治操守。

檢舉信指出，李孝亮母親當時痛罵國民黨「殘害青年」、「不擇手段」。然如今李孝亮卻積極投入本黨議員初選，企圖代表本黨參選。若黨真如其母所述如此不堪，何以現在卻急於爭取提名，而未見其母出來阻擋？ 顯見當時之「哭訴」僅是為法律脫罪、攻擊黨部的偽裝手段，嚴重誹謗損害本黨名譽。

此外，李孝亮身為領銜人，明知罷免行動由市黨部主導規劃，竟在未與黨部商量、未掌握基層組織背景的情況下，擅自以個人名義寄發信函給選區內「深綠背景」的里長，要求其配合繳交連署書，結果被該里長向媒體披露後，竟否認為其所為並甩鍋給媽媽。

檢舉信還說，李孝亮多次在 YouTube 及媒體直播中指稱選區議員不配合、聯繫不到黨主席，並在館長惡名昭彰節目中稱羨民眾黨團結，暗示本黨為「烏合之眾」，刻意型塑「單打獨鬥、黨部不援」的悲情形象。此舉意在透過媒體對外放話，指責在地議員及黨中央見死不救，實則為個人造勢。媒體報導後，造成外界誤解本黨內部溝通失靈、像烏合之眾，對基層士氣打擊至深。

檢舉信指出，李孝亮之行徑乃典型的「政治投機分子」，其母子唱雙簧、自導自演的行為，顯見其心不在罷免，而在於個人的政治前途，其行為已違反國民黨黨章關於「損害黨之聲譽」、「惡意攻擊黨內同志」、「違反政治倫理」其行為透過媒體操弄，先損害黨譽再向黨道歉，反覆自導自演淪為民進黨側翼及攻擊本黨的破口。

檢舉信稱，現在李孝亮欲參與議員初選，企圖利用本黨給予青年的「100%民調加權」福利，與賴苡任案如出一轍。一個曾夥同家屬公開羞辱黨、背叛黨的人，卻想享有黨最優渥的參選保障，這對其他長期忠誠、默默耕耘的黨員極度不公。

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