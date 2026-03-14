陸男半年「斗內778萬追直播主」　他發現對方已婚竟提告討錢

▲男子為了追求直播主，瘋狂在直播間斗內給對方。（示意圖／翻攝自PIXABAY）

記者廖翊慈／綜合報導

四川成都一名男子為追求心儀女主播（直播主），在半年內狂砸167萬元打賞（人民幣，下同，約台幣778萬元），還私下轉帳11萬餘元。直到後來發現對方早已結婚，男子氣憤之下，提告要求全額返還178萬餘元。不過法院審理後判定，私下轉帳需返還，但直播打賞屬消費行為，不需退還。

據《紅星新聞》報導，成都新都區人民法院近日審理這起案件。2024年10月，成都的瞿先生在刷抖音時進入陳小姐的直播間，因對方聲音溫柔產生好感，兩人頻繁在直播間互動，之後互加微信並開始私下聊天。

▲瞿先生因偶然進入陳小姐的直播間，被對方甜美的聲音所吸引。（示意圖／CFP）

聊天紀錄顯示，瞿先生多次向陳小姐表達好感，稱「我只對我女朋友好，妳和我談就是我的世界」、「我們倆之間只有妳和我」等話語。陳小姐則回覆「想你了」、「寶寶，在忙」等內容，但始終未明確拒絕追求，也未提及自己已婚。

在長期曖昧互動下，瞿先生逐漸認定兩人已建立戀愛關係，甚至開始規劃未來生活。為博取對方歡心，他開始不斷轉帳與打賞。起初只是請對方母親吃飯的轉帳，之後金額越來越大。2025年3月達到高峰，瞿先生甚至四處借錢轉帳，單筆金額從1萬元到5萬元不等，累計私下轉帳達11萬餘元。

相比私下轉帳，瞿先生更多金錢投入在直播打賞上。僅半年時間，他在平台上共打賞167萬元，甚至向多個平台借款，借貸金額高達126萬餘元。聊天紀錄顯示，他曾表示，即使每天只花50元生活費，也要省錢繼續打賞。

▲法院認為，打賞無須返還。（示意圖／視覺中國CFP）

直到2025年初，瞿先生才意外得知陳小姐早在2019年就已登記結婚。得知真相後，他認為自己遭到欺騙，隨即與對方斷絕聯繫，並將陳小姐及抖音平台一併告上法院，要求撤銷打賞與轉帳行為，返還共計178萬餘元。

庭審中，陳小姐表示，兩人僅是普通朋友關係，聊天內容只是直播主與粉絲之間，維繫互動的工作方式，並不能證明存在戀愛關係。她指出，瞿先生是高等級用戶，應清楚直播互動具有娛樂與社交屬性，且他同時也向其他主播轉帳520元、888元等金額。

法院審理認為，雙方聊天內容確實存在曖昧表達，例如「想你了」、「寶寶」等說法，雖未形成戀愛關係，但容易讓人誤解。陳小姐在已婚情況下，仍保持模糊互動，導致瞿先生誤以為有建立戀愛關係的可能，行為違反公序良俗。因此法院判定，瞿先生私下轉帳11萬餘元具有明確目的性，應由陳女士全額返還。

至於167萬餘元的直播打賞，法院認為這屬於網路服務消費行為。瞿先生作為完全民事行為能力人，購買虛擬禮物打賞主播，是為獲得情緒價值與互動回饋，屬自願消費，並非無償贈與，因此主播無需退還。