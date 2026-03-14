　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

花蓮3千人健走！5公里人龍山海漫步健康走　好禮抽到爆

▲▼「愛花蓮‧山海漫步走」健走活動在太平洋公園曙光廣場熱鬧登場。（圖／花蓮市公所提供，下同）

「愛花蓮‧山海漫步走」健走活動在太平洋公園曙光廣場熱鬧登場，吸引超過三千名市民踴躍參與。（圖／花蓮市公所提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

「2026愛花蓮‧山海漫步走」健走活動14日上午在太平洋公園曙光廣場熱鬧登場，吸引超過三千名市民踴躍參與。民眾在陽光與海風陪伴下，沿著兩潭自行車道健走，感受花蓮山海交會的自然風景，現場氣氛輕鬆熱絡。

健走活動由花蓮市公所與花蓮市民代表會共同主辦，現場除安排暖身操與分階段摸彩外，還有奇萊樂團的管樂演奏，另外也特別邀請東華大學、花蓮女中及四維高中的學生帶來精彩的街舞表演，青春洋溢的舞步與動感節奏，為活動注入滿滿活力。東華大學熱門舞蹈社將在5月16日於該校學活園區演藝廳舉辦大型成果發表會，社長劉恩希特地邀請魏市長，屆時為學子們加油打氣。

▲▼「愛花蓮‧山海漫步走」健走活動在太平洋公園曙光廣場熱鬧登場。（圖／花蓮市公所提供，下同）

魏嘉彥市長致詞表示，很高興看到這麼多市民朋友一早就走出家門，用健走的方式親近花蓮的山海，現場也感受到年輕學子以表演展現自信與活力。他指出，健走是一項簡單又適合全民參與的運動，希望透過活動鼓勵大家培養規律運動習慣，讓健康成為生活的一部分。

▲▼「愛花蓮‧山海漫步走」健走活動在太平洋公園曙光廣場熱鬧登場。（圖／花蓮市公所提供，下同）

▲▼健走人龍自太平洋北濱公園陽光廣場出發，行經北濱曙光橋、兩潭自行車道後折返起點，全程約5公里。

魏嘉彥提到，市公所持續結合運動、青年參與以及在地特色，打造多元友善的公共活動空間，讓不同年齡層都能找到屬於自己的舞台，一起為花蓮注入正向能量。

▲▼「愛花蓮‧山海漫步走」健走活動在太平洋公園曙光廣場熱鬧登場。（圖／花蓮市公所提供，下同）

健走路線自太平洋北濱公園陽光廣場出發，行經北濱曙光橋、兩潭自行車道後折返起點，全程約5公里，沿途山海景緻相伴，深受參與民眾喜愛。活動現場同時規劃熱鬧的市集與宣導攤位，集結多家花蓮知名美食，吸引群眾的參與。此次的摸彩獎項相當豐富，包含 Nintendo Switch、掃拖機器人、空氣清淨機、除濕機、投影機、氣炸鍋及多項智慧家電，另外還有超商及量販店禮券，讓完成健走的民眾驚喜連連，不少家庭直呼「走得健康、看得精彩、抽得開心」。

▲▼「愛花蓮‧山海漫步走」健走活動在太平洋公園曙光廣場熱鬧登場。（圖／花蓮市公所提供，下同）

摸彩獎項相當豐富，包含多種受歡迎3C產品。

花蓮市公所表示，活動期間加強交通引導與安全維護，感謝參與民眾配合相關疏導措施，使活動順利圓滿完成，未來也將持續規劃結合運動、青年與觀光的活動，邀請市民朋友踴躍參與。
 

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/12 全台詐欺最新數據

更多新聞
467 2 4597 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
還有一波低溫　最冷跌破10度
曾豪駒卸下中華隊兵符「有開始就有結束」　不排除投入教練團
苦戰中國93分鐘無失分　中華女足延長賽0比2飲恨敗北
快訊／失聯5天　搜救隊尋獲遺體
快訊／林家正簽下1年合約　年薪曝光！
快訊／荷蘭猶太學校爆炸！　極端組織「公布影片」宣稱犯案
8戰全勝！　中華拔河男團金牌連霸

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

中職熱身賽亞太棒球場開打　黃偉哲挺統一獅邀球迷3／29進場見證新主場

子女不在身邊！屏東獨居婦誤認錢遭竊　內埔警暖心安撫

曾文園區勞工學苑開課　台南市勞工局推烘焙、花藝體驗美感生活

粉紅超跑遶境人潮爆滿！6歲童走失狂哭　里港警助團聚

香光聖堂辦愛心關懷活動　義診義剪平安宴溫暖社區

花蓮3千人健走！5公里人龍山海漫步健康走　好禮抽到爆

嘉義太保慶祝農民節　推動環保與永續農業雙贏

門諾產後護理搬新家！飯店式住宿+無敵海景　新手媽驚：還有SPA

徐榛蔚赴日本仙台推廣觀光！　業者承諾組團包機直飛花蓮

探索潮間帶生物夜間脈動！夜訪小野柳4月登場　祭早鳥優惠

卓榮泰今秀赴日看球4單據　整趟旅程花近214萬

地下隧道排滿「飛彈、無人機」！　伊朗威脅油價飆破200美元

男模會館衝流量「5阿志頭」路中跳洗腦舞　網噴：吃我水果會告

林依晨爆太入戲「無視金士傑」　金馬獎摃龜：反正遲早的！

連環殺人犯的童年警訊！正視精神疾病、毒品與社會安全網的破口｜Ruby 盧春如｜美國加州食人魔案｜《我在案發現場》

明晨最冷降溫探9℃！下周中南部飆30度

楊謹華認曾陷低潮：突然不會演戲　被黃迪揚爆料「曾拒接金鐘主持」！

問界推銷員嗆豐田車主被炎上

執勤後掉包！A走手槍+11發實彈　保二離職警遭搜索拘提

婦被喪屍毒駕撞死頭七招魂　3幼子跪地痛哭：跟我們回家

中職熱身賽亞太棒球場開打　黃偉哲挺統一獅邀球迷3／29進場見證新主場

子女不在身邊！屏東獨居婦誤認錢遭竊　內埔警暖心安撫

曾文園區勞工學苑開課　台南市勞工局推烘焙、花藝體驗美感生活

粉紅超跑遶境人潮爆滿！6歲童走失狂哭　里港警助團聚

香光聖堂辦愛心關懷活動　義診義剪平安宴溫暖社區

花蓮3千人健走！5公里人龍山海漫步健康走　好禮抽到爆

嘉義太保慶祝農民節　推動環保與永續農業雙贏

門諾產後護理搬新家！飯店式住宿+無敵海景　新手媽驚：還有SPA

徐榛蔚赴日本仙台推廣觀光！　業者承諾組團包機直飛花蓮

探索潮間帶生物夜間脈動！夜訪小野柳4月登場　祭早鳥優惠

中職熱身賽亞太棒球場開打　黃偉哲挺統一獅邀球迷3／29進場見證新主場

銀行帳戶太久沒用「子女臨櫃也無法領錢」？事實查核中心闢謠

華信第12架新機今抵台　避中東戰火「繞路飛8天」

子女不在身邊！屏東獨居婦誤認錢遭竊　內埔警暖心安撫

網約夜衝武嶺！少女慘遭百公斤男侵犯　友笑他「卡香蕉」成鐵證

曾文園區勞工學苑開課　台南市勞工局推烘焙、花藝體驗美感生活

愛莉莎莎昔「穩聊新歡半年」險當小三　嘆：戀愛運很差

卓榮泰秀赴日單據被在野猛攻　謝長廷：盼大家體諒台灣處境特殊困難

賴清德談總統直選稱「確立政府合法性」　國民黨批：扭曲憲政史觀

《絕地戰兵2》玩家慈善挑戰遭網暴　苦主淚崩「人生一夜全毀」

【果然是水瓶座】萌娃躲貓貓竟躲進媽媽褲子裡？！

地方熱門新聞

翁章梁幽默回應「台灣燈會不延期」

桃園市議會開議　盤點張善政三年施政成果

從日本紅回台灣！超萌「蘭獸」現身台灣國際蘭展

Xpark 打造海洋教育新體驗　引領孩童認識SDGs

台南消友會第四辦事處頒聘書發獎勵金表揚安定工廠火警救災消防英雄

歐都納熄燈大拍賣！飯店用品50元起

賞木棉花不忘防火南消結合花季推三大消防宣導守護安全

徐榛蔚赴日本仙台推廣觀光！

學測志願選填不踩雷！南分署YS解析AI時代18學群趨勢　

桃園草漯三處重劃區　毗鄰道路開闢工程動工

台南東區親子悠遊館參訪後甲消防分隊體驗消防生活學防災

家樂福超市台南文賢店開幕400坪複合賣場搶攻北區生活圈

不知父親已過世仍徒步尋父　警護送63歲男返家

東隆宮「蟠桃會」顯神蹟　玉皇上帝允筊指示賜福人間

更多熱門

相關新聞

南消官田分隊自製刮刮樂　健走人潮搶著刮

南消官田分隊自製刮刮樂　健走人潮搶著刮

台南市消防局第二大隊官田分隊，結合官田區公所及渡頭北極殿管理委員會舉辦的大型健走活動，在人潮最密集處推出創意防災宣導，將時下流行的「一番賞」抽獎概念融入消防標語，設計自製「消防標語刮刮樂」，讓民眾邊健走、邊刮獎，在笑聲中把防災觀念帶回家。

24歲澳女「1年甩肉20公斤」！1妙招曝光

24歲澳女「1年甩肉20公斤」！1妙招曝光

即／高雄台88線嚴重車禍　後方塞成停車場

即／高雄台88線嚴重車禍　後方塞成停車場

台東推YouBike冬日騎旅　倡議低碳生活

台東推YouBike冬日騎旅　倡議低碳生活

阿嬤丟失孫子 警到花生田裡找回

阿嬤丟失孫子 警到花生田裡找回

關鍵字：

3千人健走5公里人龍山海漫步健康走抽好禮

讀者迴響

熱門新聞

女星老公不倫岳母！趁她待客廳「進房激戰」

搶好市多化妝台！先生：沒限購，買66盒錯哪

即／金正恩不忍了　向東發射「彈道飛彈」！

好市多「化妝台之亂」本人道歉了！　承諾做2件事

即／遭虐小杜告犬找到了　已成一堆白骨

多明尼加再見轟10：0完封韓國進4強！

12強資格賽分組出爐！台灣搶奧運門票

韓國遭扣倒　球迷崩潰：根本不是對手

日本人「愛上台灣1美食」！一票台人愣：這什麼

即／川普：美軍朝「伊朗哈爾克島」發動空襲

卓榮泰包機208萬很便宜？　20年機師曝正常包機來回是「這價格」

台中女遭男友砍殺傷重不治　

陳天仁宣布結婚！

伊朗擬准油輪過荷莫茲　條件是用人民幣結算

MissAV「幕後老闆」曝光！　員工大多都已婚女性

更多

最夯影音

更多
卓榮泰今秀赴日看球4單據　整趟旅程花近214萬

卓榮泰今秀赴日看球4單據　整趟旅程花近214萬
地下隧道排滿「飛彈、無人機」！　伊朗威脅油價飆破200美元

地下隧道排滿「飛彈、無人機」！　伊朗威脅油價飆破200美元

男模會館衝流量「5阿志頭」路中跳洗腦舞　網噴：吃我水果會告

男模會館衝流量「5阿志頭」路中跳洗腦舞　網噴：吃我水果會告

林依晨爆太入戲「無視金士傑」　金馬獎摃龜：反正遲早的！

林依晨爆太入戲「無視金士傑」　金馬獎摃龜：反正遲早的！

連環殺人犯的童年警訊！正視精神疾病、毒品與社會安全網的破口｜Ruby 盧春如｜美國加州食人魔案｜《我在案發現場》

連環殺人犯的童年警訊！正視精神疾病、毒品與社會安全網的破口｜Ruby 盧春如｜美國加州食人魔案｜《我在案發現場》

熱門快報

預測WBC 抽Switch Lite

預測WBC 抽Switch Lite

即日起至3/18日止，預測WBC賽事，場場抽咖啡，再抽Switch Lite等300個獎項

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

末日來臨防災食品開箱

末日來臨防災食品開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來補存糧，一起開箱災難時的糧食救星！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面