花蓮3千人健走！5公里人龍山海漫步健康走　好禮抽到爆

▲「愛花蓮‧山海漫步走」健走活動在太平洋公園曙光廣場熱鬧登場，吸引超過三千名市民踴躍參與。（圖／花蓮市公所提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

「2026愛花蓮‧山海漫步走」健走活動14日上午在太平洋公園曙光廣場熱鬧登場，吸引超過三千名市民踴躍參與。民眾在陽光與海風陪伴下，沿著兩潭自行車道健走，感受花蓮山海交會的自然風景，現場氣氛輕鬆熱絡。



健走活動由花蓮市公所與花蓮市民代表會共同主辦，現場除安排暖身操與分階段摸彩外，還有奇萊樂團的管樂演奏，另外也特別邀請東華大學、花蓮女中及四維高中的學生帶來精彩的街舞表演，青春洋溢的舞步與動感節奏，為活動注入滿滿活力。東華大學熱門舞蹈社將在5月16日於該校學活園區演藝廳舉辦大型成果發表會，社長劉恩希特地邀請魏市長，屆時為學子們加油打氣。





魏嘉彥市長致詞表示，很高興看到這麼多市民朋友一早就走出家門，用健走的方式親近花蓮的山海，現場也感受到年輕學子以表演展現自信與活力。他指出，健走是一項簡單又適合全民參與的運動，希望透過活動鼓勵大家培養規律運動習慣，讓健康成為生活的一部分。

▲▼健走人龍自太平洋北濱公園陽光廣場出發，行經北濱曙光橋、兩潭自行車道後折返起點，全程約5公里。



魏嘉彥提到，市公所持續結合運動、青年參與以及在地特色，打造多元友善的公共活動空間，讓不同年齡層都能找到屬於自己的舞台，一起為花蓮注入正向能量。





健走路線自太平洋北濱公園陽光廣場出發，行經北濱曙光橋、兩潭自行車道後折返起點，全程約5公里，沿途山海景緻相伴，深受參與民眾喜愛。活動現場同時規劃熱鬧的市集與宣導攤位，集結多家花蓮知名美食，吸引群眾的參與。此次的摸彩獎項相當豐富，包含 Nintendo Switch、掃拖機器人、空氣清淨機、除濕機、投影機、氣炸鍋及多項智慧家電，另外還有超商及量販店禮券，讓完成健走的民眾驚喜連連，不少家庭直呼「走得健康、看得精彩、抽得開心」。

▲摸彩獎項相當豐富，包含多種受歡迎3C產品。



花蓮市公所表示，活動期間加強交通引導與安全維護，感謝參與民眾配合相關疏導措施，使活動順利圓滿完成，未來也將持續規劃結合運動、青年與觀光的活動，邀請市民朋友踴躍參與。

