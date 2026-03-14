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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

民進黨批為鄭習會不審軍購條例　鄭麗文反嗆：造謠團隊只剩賣芒果乾

▲▼國民黨主席鄭麗文出席藍白共同願景發表會。（圖／記者李毓康攝）

▲國民黨主席鄭麗文出席藍白共同願景發表會。（圖／記者李毓康攝）

記者陳家祥／台北報導

藍白今（14日）舉行共同願景記者會，民進黨發言人李坤城昨批，國民黨主席鄭麗文為了實現「鄭習會」幻想，在外交國防委員會召委馬文君的配合下，下周竟仍不排審國防特別條例相關法案。鄭麗文今回應，她上任後，民進黨幫她排了非常多鄭習會見面的行程，已經變成了一個非常荒唐的笑話。鄭批，民進黨只剩下賣芒果乾、反中，什麼都沒有了，越來越多的台灣民眾看得非常清楚，民進黨恐怕在未來，都保不住4成支持底線了。

鄭麗文說，民進黨的造謠團隊已經到了匪夷所思，讓大家覺得非常誇張的地步了。她說，從上任主席後，就幫她排了非常多鄭習會見面的行程，每週都會換一個，已經變成了一個非常荒唐的笑話。

第二，鄭麗文表示，她一而再、再而三地公開向大家說明，事實上馬英九的8年也已經證實了，兩岸可以馬上立即恢復和平的對話跟交流，唯一的政治基礎就是九二共識、反對台獨。

鄭麗文說，只要接受九二共識，民進黨下架他們覺得已經無用的台獨黨綱，從陳水扁到蔡英文到賴清德，都公開的向台灣人民也向國際社會宣示—不可能台獨、不需要台獨、台獨不存在。既然是一個不存在的假議題，為什麼不就乾脆的下架台獨黨綱呢？

「我說過非常多次，說不定賴總統比我更先去見到習近平。」鄭麗文說，民進黨裝睡的人叫不醒。因為只需要九二共識、反對台獨，兩岸就可以非常和平的對話、交流，不需要每天兵凶戰危、喊打喊殺。

鄭麗文說，可能這樣會戳破民進黨的謊言，所以他們不斷的在一個又一個的謊言上面不斷的堆疊，自我矛盾、自相矛盾，已經到了非常離譜荒謬的地步了，還讓每天編、每天造謠。而且花非常多的錢，買通了各種的名嘴、媒體、網路，製造各種的不實的謠言。

鄭麗文表示，民進黨什麼都沒有了，只剩下賣芒果乾、只剩下反中，什麼都沒有了。執政沒有任何成績，端不出任何牛肉，謊言一個接一個。連「保台」都已經變成了一個讓大家完全無法信賴的謊言，所以只好非常悲哀的，繼續編織這些謊言。

但鄭麗文說，她認為，越來越多的台灣民眾看得非常的清楚，越來越多的人是清醒的，民進黨恐怕在未來，都還保不住4成的底線了。

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