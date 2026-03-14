解放軍東莞艦、安慶艦入列東部戰區　現役「055型驅逐艦」達10艘

▲解放軍東莞艦、安慶艦入列東部戰區。（圖／翻攝央視）



記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸官媒《央視》14日報導，解放軍055型導彈驅逐艦東莞艦、安慶艦近日同步列裝東部戰區海軍，展開首次海上實戰化訓練，並令解放軍055型導彈驅逐艦的列裝數量達到10艘。

東莞艦在東海某海域接續完成狹水道航行、艦艇損管等單艦課目的訓練後，又和其他艦艇組成編隊，開展對海突擊、海上補給、多域協同打擊等聯合行動的操演。

安慶艦也在東海另一海域作為編隊指揮艦，組織多型驅逐艦在同一信息指揮系統內組網建鏈，開展海上聯合搜救、聯合反潛等訓練課目，取得預期效果。

大陸軍事評論員曹衛東表示，無論是東莞艦還是安慶艦，都屬於055型的第二批的導彈驅逐艦，是大陸最先進的導彈驅逐艦。

曹衛東說，與此前8艘055型驅逐艦相比，最新亮相的兩艘艦在艦艇性能與武器裝備上均有明顯提升，例如，在艦體上層建築上採用新型材料與新的設計理念，大幅減少雷達反射截面積，降低電磁信號特徵，進一步提升艦艇隱身性能與生存能力。

曹衛東也提到，新艦換裝了新型雷達，對隱身戰機的探測距離大幅增加，使偵察預警與訊息感知能力進一步增強，動力系統推力更大、功率更強，為艦艇提供更強勁的動力支持。

曹衛東還說，這兩艘艦都被分配在東海方向，對於震懾台獨分裂勢力也是有效的作戰平台，「因為它無論是對陸打擊能力，還是防空能力，還是反艦的能力都加強了。」