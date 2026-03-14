新竹縣自媒體工會成立　陳見賢：保障創作者勞健保制度

▲新竹縣自媒體工會成立。（圖／陳見賢辦公室提供）



記者崔至雲／台北報導

新竹縣副縣長陳見賢13日出席「新竹縣社群自媒體職業工會」第一屆會員大會，與創會理事長詹翔欽共同宣導自媒體從業人員的勞保與健保制度。同時也正式啟動由客家委員會補助推動的「客青開講－青銀共創客語傳承與社區行動」計畫。

陳見賢表示，新竹縣是客家文化的重要聚落，客語與客家文化的保存與傳承一直是他相當重視的工作。透過自媒體工會結合年輕世代的社群力量，讓文化不只存在於傳統場域，更能透過數位平台被更多年輕人看見與認識，這樣的跨領域合作具有相當重要的意義。

陳見賢指出，未來他將持續整合自媒體資源，協助自媒體創作者在勞健保制度、社群經營及權益保障等面向獲得支持。透過短影音、社群平台與直播等多元形式，讓客家語言與文化以更生活化方式在數位時代持續發展，也讓更多人認識新竹縣深厚的客家文化。

創會理事長詹翔欽表示，近年不少自媒體創作者在經營社群時，曾遇到帳號遭平台誤判停權、刪除或限制功能的情況，導致多年累積的內容與粉絲瞬間消失。為協助會員面對這類問題，工會提供申訴信撰寫及協助向Meta平台申訴的服務，讓自媒體工作者在面對平台問題時能有更專業的支援與後盾。

會員大會中也啟動由客家委員會補助的「客青開講－青銀共創客語傳承與社區行動」。該計畫預計舉辦20場客青開講工作坊，結合在地產業、民意代表與客家職人，每場活動都將設計不同情境的客家語學習內容，透過互動與交流，讓客家文化在生活中自然延續。