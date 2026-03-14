嘉義太保慶祝農民節　推動環保與永續農業雙贏

▲▼ 太保市公所攜手農會慶農民節 資源回收結合在地農產落實SDGs永續行動 。（圖／記者翁伊森攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣太保市公所為深植市民環保意識並支持在地農業轉型，今（14）日配合太保市農會於太保市藝文中心舉辦「農民節慶祝大會」。活動特別將資源回收宣導與農特產推廣深度結合，透過多元化的市集、食農教育遊戲及手作DIY活動，吸引大批民眾參與，展現太保市落實聯合國永續發展目標（SDGs）的決心。

太保市長鄭淑分表示，市公所長期致力於垃圾減量，此次活動將環境保護與在地經濟掛鉤，是一次成功的跨域整合。現場規劃多項互動環保宣導，包括回收物兌換精美宣導品，並推廣「全國垃圾通APP」，讓市民能即時掌握垃圾車動態與清運時間。鄭市長強調，透過數位工具與制度化管理，不僅提升市民生活便利性，更能顯著提高資源回收效率，打造智慧綠色城市。

值得關注的是，本次宣導活動的一大創新，是市公所特別採購正值產季的「太保在地草莓」作為宣導獎勵，並限量發放小葉桑、月橘、蘭嶼羅漢松等超萌小樹苗。鄭市長指出，選用在地農產作為環保活動贈品，不僅實質支持在地小農、減少運輸碳足跡，更讓市民在實踐垃圾減量的同時，能深刻感受到家鄉土地的豐饒，達成「做環保、挺農業」的雙贏目標。

鄭淑分進一步說明，本次盛會具體回應了聯合國永續發展目標，包括SDG 12「責任消費與生產」、SDG 2「促進永續農業」及SDG 13「氣候行動」。從減少一次性包裝、推動低碳食物里程到提升綠化覆蓋率，太保市正逐步建立永續的生活模式。