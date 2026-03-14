違規滑手機被攔查！關車門夾警手指　「1秒反射動作」判無罪

▲滑手機示意圖。（圖／翻攝自PIXABAY）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄市湯姓男子因開車滑手機遭警方攔查，未料下車順手關車門時，竟意外夾傷員警左手中指，警方認為他明知員警在旁仍強行關門，依妨害公務移送法辦，檢方也懷疑他因車內藏毒心虛而動手。不過高雄地院審理後認為，湯男關門屬於一般人下車的反射動作，整個過程僅短短1秒，難認具有故意施暴的犯意，判決無罪，全案仍可上訴。

判決指出，2024年6月10日中午，湯男駕駛自小客車行經苓雅區中華四路與三多四路口時，因違規使用手機遭苓雅警分局員警攔停。檢方指控，湯男明知員警執行勤務，卻因車內藏有毒品心虛，下車時不僅推撞員警，還強行關上車門，夾住員警放在車門上的左手。

員警手指被夾當場痛得大喊「我的手」，未料湯男又再次按壓車門，導致員警左手中指出現碾壓傷與擦傷，警方因此將他依妨害公務罪移送法辦。

不過湯男在庭上堅決否認妨害公務，辯稱當時以為只是一般交通違規，停車後習慣性反手關門，完全沒注意到員警的手伸到車門上；至於第二次手部動作，則是因警方控制他的人身自由時，本能掙扎所致。

法官勘驗員警密錄器畫面發現，湯男推開駕駛座車門下車時，員警立即上前以左手抓住車門車窗處。湯男下車後隨即順時針轉身背對員警，右手往內推門欲關門，員警雖出聲制止，但仍在瞬間被夾住手指，痛得大叫並立刻推開湯男。

法官認為，湯男下車後順手關門，屬於一般人自然反射動作，並非攻擊行為。從下車到員警驚呼手被夾住，整個過程僅「短短1秒」，在如此瞬間，很難認定湯男能意識到員警把手放在車門上方，並故意夾傷對方。

法官強調，妨害公務罪成立須具備主觀上妨害公務的故意，以及客觀上積極施暴的行為，但本案檢警提出的證據不足以證明湯男有此犯意，因此判決無罪，全案可上訴。