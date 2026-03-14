　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

違規滑手機被攔查！關車門夾警手指　「1秒反射動作」判無罪

▲玩手機,滑手機,打手遊。（示意圖／翻攝自PIXABAY）

▲滑手機示意圖。（圖／翻攝自PIXABAY）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄市湯姓男子因開車滑手機遭警方攔查，未料下車順手關車門時，竟意外夾傷員警左手中指，警方認為他明知員警在旁仍強行關門，依妨害公務移送法辦，檢方也懷疑他因車內藏毒心虛而動手。不過高雄地院審理後認為，湯男關門屬於一般人下車的反射動作，整個過程僅短短1秒，難認具有故意施暴的犯意，判決無罪，全案仍可上訴。

判決指出，2024年6月10日中午，湯男駕駛自小客車行經苓雅區中華四路與三多四路口時，因違規使用手機遭苓雅警分局員警攔停。檢方指控，湯男明知員警執行勤務，卻因車內藏有毒品心虛，下車時不僅推撞員警，還強行關上車門，夾住員警放在車門上的左手。

員警手指被夾當場痛得大喊「我的手」，未料湯男又再次按壓車門，導致員警左手中指出現碾壓傷與擦傷，警方因此將他依妨害公務罪移送法辦。

不過湯男在庭上堅決否認妨害公務，辯稱當時以為只是一般交通違規，停車後習慣性反手關門，完全沒注意到員警的手伸到車門上；至於第二次手部動作，則是因警方控制他的人身自由時，本能掙扎所致。

法官勘驗員警密錄器畫面發現，湯男推開駕駛座車門下車時，員警立即上前以左手抓住車門車窗處。湯男下車後隨即順時針轉身背對員警，右手往內推門欲關門，員警雖出聲制止，但仍在瞬間被夾住手指，痛得大叫並立刻推開湯男。

法官認為，湯男下車後順手關門，屬於一般人自然反射動作，並非攻擊行為。從下車到員警驚呼手被夾住，整個過程僅「短短1秒」，在如此瞬間，很難認定湯男能意識到員警把手放在車門上方，並故意夾傷對方。

法官強調，妨害公務罪成立須具備主觀上妨害公務的故意，以及客觀上積極施暴的行為，但本案檢警提出的證據不足以證明湯男有此犯意，因此判決無罪，全案可上訴。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/12 全台詐欺最新數據

更多新聞
467 2 4597 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
還有一波低溫　最冷跌破10度
曾豪駒卸下中華隊兵符「有開始就有結束」　不排除投入教練團
苦戰中國93分鐘無失分　中華女足延長賽0比2飲恨敗北
快訊／失聯5天　搜救隊尋獲遺體
快訊／林家正簽下1年合約　年薪曝光！
快訊／荷蘭猶太學校爆炸！　極端組織「公布影片」宣稱犯案
8戰全勝！　中華拔河男團金牌連霸

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

網約夜衝武嶺！少女慘遭百公斤男侵犯　友笑他「卡香蕉」成鐵證

快訊／傳訊「我發生山難」男攀西巒大山失聯5天　尋獲遺體

大叔車手辯「29年前中毒失憶」想脫罪　記得時薪210...法官打臉

7男2女小琉球民宿開毒趴！集體拉K辯：放鬆心情　警破門逮人

偷2罐啤酒遭女店員攔阻！桃園男超商亮美工刀恐嚇　這下慘了

鐵齒片！屏東台1線自小客倒車離開保養場　「1次碰2台」畫面曝

快訊／42歲女遭割喉！兒招魂悲喊：媽媽不要怕　1次就聖筊

快訊／板橋商圈女子坐遮雨棚！警消封鎖現場　勸下急送醫

違規滑手機被攔查！關車門夾警手指　「1秒反射動作」判無罪

通緝犯拒檢！狠撞警車「毒駕逃逸」國道狂飆　警包抄驚險制伏

卓榮泰今秀赴日看球4單據　整趟旅程花近214萬

地下隧道排滿「飛彈、無人機」！　伊朗威脅油價飆破200美元

男模會館衝流量「5阿志頭」路中跳洗腦舞　網噴：吃我水果會告

林依晨爆太入戲「無視金士傑」　金馬獎摃龜：反正遲早的！

連環殺人犯的童年警訊！正視精神疾病、毒品與社會安全網的破口｜Ruby 盧春如｜美國加州食人魔案｜《我在案發現場》

明晨最冷降溫探9℃！下周中南部飆30度

楊謹華認曾陷低潮：突然不會演戲　被黃迪揚爆料「曾拒接金鐘主持」！

問界推銷員嗆豐田車主被炎上

執勤後掉包！A走手槍+11發實彈　保二離職警遭搜索拘提

婦被喪屍毒駕撞死頭七招魂　3幼子跪地痛哭：跟我們回家

網約夜衝武嶺！少女慘遭百公斤男侵犯　友笑他「卡香蕉」成鐵證

快訊／傳訊「我發生山難」男攀西巒大山失聯5天　尋獲遺體

大叔車手辯「29年前中毒失憶」想脫罪　記得時薪210...法官打臉

7男2女小琉球民宿開毒趴！集體拉K辯：放鬆心情　警破門逮人

偷2罐啤酒遭女店員攔阻！桃園男超商亮美工刀恐嚇　這下慘了

鐵齒片！屏東台1線自小客倒車離開保養場　「1次碰2台」畫面曝

快訊／42歲女遭割喉！兒招魂悲喊：媽媽不要怕　1次就聖筊

快訊／板橋商圈女子坐遮雨棚！警消封鎖現場　勸下急送醫

違規滑手機被攔查！關車門夾警手指　「1秒反射動作」判無罪

通緝犯拒檢！狠撞警車「毒駕逃逸」國道狂飆　警包抄驚險制伏

中職熱身賽亞太棒球場開打　黃偉哲挺統一獅邀球迷3／29進場見證新主場

銀行帳戶太久沒用「子女臨櫃也無法領錢」？事實查核中心闢謠

華信第12架新機今抵台　避中東戰火「繞路飛8天」

子女不在身邊！屏東獨居婦誤認錢遭竊　內埔警暖心安撫

網約夜衝武嶺！少女慘遭百公斤男侵犯　友笑他「卡香蕉」成鐵證

曾文園區勞工學苑開課　台南市勞工局推烘焙、花藝體驗美感生活

愛莉莎莎昔「穩聊新歡半年」險當小三　嘆：戀愛運很差

卓榮泰秀赴日單據被在野猛攻　謝長廷：盼大家體諒台灣處境特殊困難

賴清德談總統直選稱「確立政府合法性」　國民黨批：扭曲憲政史觀

《絕地戰兵2》玩家慈善挑戰遭網暴　苦主淚崩「人生一夜全毀」

【遭肉搜炎上】好市多化妝台「全都我的」她整排掃光還擋人

社會熱門新聞

即／遭虐小杜告犬找到了　已成一堆白骨

台中女遭男友砍殺傷重不治　

即／42歲女遭情殺「兒招魂1次就聖筊」

3寶媽慘死　幼子招魂路祭：跟我們回家

宜蘭毒駕撞死暖心女老師　23歲男出院直送羈押

獨／移工旅館墮胎　影片網路瘋傳

即／單攻西巒大山失聯5天　尋獲遺體

少女談分手！噁男要求「帶2妹來我家」

嘉義警跨機關成功攔詐399元育兒箱假投資

台中情殺女遭割喉　從小送養悲慘身世曝

即／保二離職警模型槍換真槍　移送北檢畫面曝

快訊／割喉殘殺女友！惡男22年前曾捲耕讀園槍案

捷運站色狼亂捏胸！被逮辯：她們都是我老婆

男西巒大山失聯5天！ 跑山獸加入搜救

更多熱門

相關新聞

3歲童手指卡洞洞尺爆哭　基隆警剪開解危

3歲童手指卡洞洞尺爆哭　基隆警剪開解危

基隆市七堵區昨（4日）晚間發生幼童手指受困事件！一名家長抱著3歲幼童衝進派出所求助，表示孩子不慎將手指卡進塑膠洞洞尺孔洞，嘗試多次仍無法取出，焦急不已。警方見狀立即協助，先安撫幼童情緒，再小心使用工具剪開洞洞尺，順利讓手指脫困。所幸幼童僅輕微紅腫並無大礙，家長對警方即時援助深表感謝。

屏東劉正富傷害案　獲判無罪確定

屏東劉正富傷害案　獲判無罪確定

無照騎機車硬走快車道　台南猴被攔

無照騎機車硬走快車道　台南猴被攔

「3動作秒睡」專家親測爆紅！網友一試驚喊：真的好睡

「3動作秒睡」專家親測爆紅！網友一試驚喊：真的好睡

被控詐騙　收水手自白：有加入但不是這團

被控詐騙　收水手自白：有加入但不是這團

關鍵字：

滑手機攔查夾傷警手指反射動作無罪

讀者迴響

熱門新聞

女星老公不倫岳母！趁她待客廳「進房激戰」

搶好市多化妝台！先生：沒限購，買66盒錯哪

即／金正恩不忍了　向東發射「彈道飛彈」！

好市多「化妝台之亂」本人道歉了！　承諾做2件事

即／遭虐小杜告犬找到了　已成一堆白骨

多明尼加再見轟10：0完封韓國進4強！

12強資格賽分組出爐！台灣搶奧運門票

韓國遭扣倒　球迷崩潰：根本不是對手

日本人「愛上台灣1美食」！一票台人愣：這什麼

即／川普：美軍朝「伊朗哈爾克島」發動空襲

卓榮泰包機208萬很便宜？　20年機師曝正常包機來回是「這價格」

台中女遭男友砍殺傷重不治　

陳天仁宣布結婚！

伊朗擬准油輪過荷莫茲　條件是用人民幣結算

MissAV「幕後老闆」曝光！　員工大多都已婚女性

更多

最夯影音

更多
卓榮泰今秀赴日看球4單據　整趟旅程花近214萬

卓榮泰今秀赴日看球4單據　整趟旅程花近214萬
地下隧道排滿「飛彈、無人機」！　伊朗威脅油價飆破200美元

地下隧道排滿「飛彈、無人機」！　伊朗威脅油價飆破200美元

男模會館衝流量「5阿志頭」路中跳洗腦舞　網噴：吃我水果會告

男模會館衝流量「5阿志頭」路中跳洗腦舞　網噴：吃我水果會告

林依晨爆太入戲「無視金士傑」　金馬獎摃龜：反正遲早的！

林依晨爆太入戲「無視金士傑」　金馬獎摃龜：反正遲早的！

連環殺人犯的童年警訊！正視精神疾病、毒品與社會安全網的破口｜Ruby 盧春如｜美國加州食人魔案｜《我在案發現場》

連環殺人犯的童年警訊！正視精神疾病、毒品與社會安全網的破口｜Ruby 盧春如｜美國加州食人魔案｜《我在案發現場》

熱門快報

預測WBC 抽Switch Lite

預測WBC 抽Switch Lite

即日起至3/18日止，預測WBC賽事，場場抽咖啡，再抽Switch Lite等300個獎項

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

末日來臨防災食品開箱

末日來臨防災食品開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來補存糧，一起開箱災難時的糧食救星！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面