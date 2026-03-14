日本公務員「環遊世界109天」　超慘下場曝光

▲日本63歲公務員為了一圓搭郵輪環遊世界的美夢，不顧上司警告硬是違規曠職14天，最終慘丟公職鐵飯碗，悔不當初。（示意圖，由AI生成）

文／鏡週刊

日本群馬縣發生一起令人傻眼的公務員違紀事件！一名63歲的公務員為了參加長達109天的環遊世界郵輪旅行，不僅把有薪假全部請光，甚至在上司明令禁止的情況下，硬是曠職了14天。群馬縣政府對此祭出鐵腕懲處，不僅將其停職3個月，更決定期滿後不再續聘，讓他為這趟豪華之旅付出丟掉鐵飯碗的慘痛代價。

無視上司警告 爽遊歐美非109天

根據《讀賣新聞》報導，這起離譜的事件發生在群馬縣縣土整備部。一名現年63歲的男性公務員，於去年8月19日至12月5日期間，參加了一趟為期109天的超長豪華郵輪旅行，航程一路橫跨歐洲、美洲與非洲等地。

誇張的是，這名男員工在執意出國前，就已經被上司約談。長官不僅口頭極力勸阻，甚至祭出書面指導警告，明確告知他剩餘的休假天數根本不夠，絕對不會批准他的無故缺勤。然而，這名員工似乎鐵了心，完全把長官的警告當耳邊風，依然照原定計畫提著行李快樂登船出遊。

假扣光變曠職14天 違反公務員法丟掉鐵飯碗

由於這趟航程實在太長，該名員工在旅途中就把所有的有薪假期消耗殆盡，最終導致長達14天的違規曠職。群馬縣政府對此荒唐行徑無法容忍，認定其行為已嚴重違反《地方公務員法》中規定的「職務專念義務」。

群馬縣府於本月11日正式對外宣布，針對該名員工祭出停職3個月的嚴厲懲戒處分。更慘的是，由於該名男子屬於退休後「再任用」的職員，縣府高層已決定在今年度任期屆滿後，絕對不再與其更新合約，等於讓他直接捲舖蓋走人。



更多鏡週刊報導

家在樓上偏要野戰！長髮女樓梯間「下跪吞吐」21秒片瘋傳 鄰居崩潰：已連看3晚

台男壞壞！傷透日女心 24歲AV女優大暴走怒嗆：把骯髒台男全殺光

WBC熱戰／美國教頭算錯積分「自以為晉級」 慘輸義大利沮喪心聲全說了