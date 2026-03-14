丈夫想離婚！揪結婚證書「1關鍵」　法院：婚姻無效





▲一名丈夫想離婚，提出結婚時證人並未親自見聞雙方表達結婚意思，法院判決婚姻無效。（示意圖／Pexels）

文／CTWANT

男子阿勵與女子小柔（均為化名）原本簽署結婚書約並完成戶政登記，但婚後關係惡化，阿勵向法院提起訴訟，請求確認婚姻無效。法院審理後認為，結婚書約上的證人並未親自見聞雙方表達結婚意思，不符法律規定，因此判決兩人婚姻關係無效。

判決指出，當時兩人持結婚書約前往戶政事務所辦理結婚登記。阿勵主張，書約上的兩名證人都是小柔的友人，自己從未見過，且證人也未曾親見或親聞雙方是否具有結婚真意，因此結婚程序不符《民法》第982條關於證人見證的規定。

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小柔則表示，兩人交往期間曾同居，自己懷孕後雙方決定結婚並規劃共同生活。她指出，兩人不僅完成結婚登記，也曾拍攝婚紗照並與家人聚餐慶祝，在LINE對話中也互稱夫妻，足以證明彼此具有結婚意願，因此婚姻應屬合法成立。

法院調查後發現，結婚書約上的兩名證人確實是在小柔請託下各自簽名，但並未親自見聞雙方表達結婚意思，也未在戶政機關辦理登記時在場。法官指出，《民法》規定結婚須有兩名以上證人簽名，其立法目的在於確認雙方具有結婚真意，證人必須親見或親聞當事人的結婚意思表示。

法院認為，本案證人未實際見證雙方結婚意思，程序上已欠缺法定形式，因此依《民法》第988條規定，認定該婚姻關係為無效。

至於兩人所生未成年兒子的親權問題，法院指出，雖然婚姻被認定無效，但父親已完成認領登記，因此仍適用婚生子女相關規定。

法院並委託社工單位進行訪視評估，綜合雙方家庭環境、照顧能力與親子互動等因素後認為，孩子自出生以來一直與母親同住並由母親主要照顧，親子依附關係穩定。

法院認為由母親擔任主要照顧者較符合孩子最佳利益，但親權仍由父母共同行使。除涉及改姓、更名、移民、出國就學或重大侵入性醫療等重大事項須共同決定外，其餘日常生活事務可由母親處理。

此外，法院也裁定父親可依約定時間與孩子會面交往，以維持親子關係。同時考量雙方經濟能力及新北市平均生活支出，判決父親須自裁判確定後起，每月支付1萬8497元扶養費，直到孩子成年為止。

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