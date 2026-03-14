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徐榛蔚赴日本仙台推廣觀光！　業者承諾組團包機直飛花蓮

▲▼徐榛蔚赴日強推花蓮觀光引迴響。（圖／花蓮縣政府提供）

▲花蓮縣長徐榛蔚(中)率領縣政府團隊，昨(13)日在日本仙台市舉辦「花蓮觀光推廣會」。(圖／花蓮縣政府提供，下同)

地方中心／花蓮報導

為拓展日本東北地區觀光市場並深化台日旅遊交流，花蓮縣政府昨(13)日在日本仙台市舉辦「花蓮觀光推廣會」，受到政商界重視，仙台市長郡和子親自出席。在縣長徐榛蔚親自向日本旅遊業界簡介、並力邀仙台市議員西澤啟文擔任觀光大使，引發現場多家日本旅行業者熱烈迴響，紛紛表達支持花蓮觀光，並承諾將以最快時間組團包機，期盼讓仙台市民及日本東北當地更認識花蓮。

▲▼徐榛蔚赴日強推花蓮觀光引迴響。（圖／花蓮縣政府提供）

縣長徐榛蔚致詞表示，花蓮擁有壯麗山海景觀與豐富文化資源，從溫泉、美食到在地物產各具特色。一整年花蓮精彩活動不斷，8月更將舉辦國際少年運動會以及國際龍舟俱樂部等兩大國際賽事。旅行帶來的不只是景點，更是珍貴的回憶，歡迎大家把「來花蓮旅行」作為送給自己與家人的一份禮物。

徐榛蔚也感謝盛岡山車推進會、盛岡花蓮友好協會川村勳車程逾2小時與會，並舉例就像花蓮、仙台兩地航班時間並不遠，期待透過包機讓兩地距離更加接近。

仙台市長郡和子致詞時則回顧15年前311東日本大震災，台灣各界在最艱難時刻提供大量援助，讓仙台深受感動。她也對花蓮在2024年地震及豪雨災害後表達慰問，並指出觀光交流對城市復興十分重要，曾與媒體合作製作節目介紹台灣，期待未來有更多仙台與東北地區民眾前往花蓮旅遊，深化台日友誼。

▲▼徐榛蔚赴日強推花蓮觀光引迴響。（圖／花蓮縣政府提供）

仙台市議員西澤啟文致詞時表示，期間見證花蓮與仙台小學生交流，讓人感受到孩子正是最自然的「交流大使」。獲縣長邀請擔任花蓮觀光大使，感到十分榮幸，將立即邀請在場業者組團包機「仙台包機直飛花蓮」，期待促成兩地認識，深化台日友誼。

縣府表示，徐榛蔚縣長在活動中積極行銷花蓮觀光，更與仙台市西澤議員一一邀請與會業者，在場所有日本旅行業者皆表達支持，承諾將規劃組團包機前往花蓮踩線考察，並朝推動定期包機旅遊方向努力。花蓮業者明利旅行社董事長許兆麟也表示，回應台日友好，花蓮觀光業界也將積極響應，包機回訪仙台，透過雙向交流帶動兩地觀光合作發展。

▲▼徐榛蔚赴日強推花蓮觀光引迴響。（圖／花蓮縣政府提供）

▲▼徐榛蔚赴日強推花蓮觀光引迴響。（圖／花蓮縣政府提供）

花蓮縣政府說明，感謝縣政顧問賴瑟珍、江明清協助及全程參與，推廣會圓滿成功，現場吸引日本東北地區多家觀光產業代表，包括仙台觀光國際協會、日本旅行業協會（JATA）事務局，JTB、NTA、等大型旅行社均派員出席。以及多家花蓮業者代表明利旅行社董事長暨花蓮縣遊覽車客運商業同業公會理事長許兆麟、花蓮縣旅行商業同業公會理事黃文政、安通溫泉觀光協會理事長程文鎰、理想PAARK水岸生活總經理陸嘉琪、理想大地渡假飯店協理蘇晏萍、金廷旅行社副董事長張瑜芬、花蓮縣導遊領隊協會總幹事康玉玲等業者代表。透過觀光推介及B2B交流媒合，促進台日旅遊合作。

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