台積電、鴻海都來！半導體祭230萬年薪　國軍「簽下去」起薪5.8萬

▲「2026年高屏就業博覽會」今日在中山大學登場。（圖／記者許宥孺翻攝）



記者許宥孺／高雄報導

「2026年高屏就業博覽會」今（14）日於中山大學登場，今年共計113家知名企業參展。技類以半導科體相關產業待遇最優，平均年薪近230萬元；數位金融積極招募跨域人才，碩士畢業生年薪超過百萬元；國防部軍情局祭出起薪5萬8000元招募職業軍官，中科院則招募研發人才，博士月薪上看9萬4000元。



根據證交所資訊顯示，半導體業平均年薪為227.8萬元。延續近年最夯的半導體與AI供應鏈熱潮，產業分析資料顯示，半導體產業預期2026年趨勢聚焦AI高效能運算、先進製程與封裝、矽光子技術、高頻寬記憶體與供電技術升級、雲端資料中心應用、綠能及第三代半導體商業化快速進展。

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▲台積電、鴻海都來了。（圖／記者許宥孺翻攝）



今年就業博覽會匯集台積電、聯電、鴻海、光寶、友達、世界先進、大立光、台灣美光及日月光等知名標竿企業參展，釋出近萬個職缺。

中山大學指出，由於金融科技、數位資安及永續金融興起，相關產業對於跨領域人才的需求日益增加。金融科技業除了傳統的業務與風控職位外，也積極招募具備大數據分析、AI技術、數位行銷及產品創新能力的年輕人才。此次包含玉山銀行、華南銀行及國泰人壽等知名金融機構皆設攤參展，提供銀行、保險及金融科技領域的就業機會，儲備幹部平均年薪超過100萬元。

▲高雄就業博覽會釋出近萬個職缺。（圖／記者許宥孺翻攝）



其他如服務與零售業、食品及傳統製造業，也在現場設有攤位。另外，國防部軍情局、國家中山科學研究院、工研院、資策會、金屬中心及國家太空中心，也提供其他多元就業選擇。公部門單位包括高雄市政府勞工局訓練就業中心、勞動部高分署青年職涯發展中心、高雄市政府青年局及屏東縣政府勞動暨青年發展處等，在現場提供職涯發展與就業諮詢。