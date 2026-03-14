快訊／42歲女遭割喉！兒招魂悲喊：媽媽不要怕　1次就聖筊

記者白珈陽、郭玗潔／台中報導

台中市豐原區13日深夜驚傳割喉情殺案，62歲的傅男和42歲紀女在車內談分手，傅男情緒失控，持刀猛力劃過紀女頸部，導致她大量失血身亡，隨後載屍3公里到派出所自首。家屬得知紀女死訊相當悲痛，今(14日)下午重返現場進行招魂，紀女的兒子喊話「請媽媽不要擔心、不要害怕，跟我們回殯儀館」，擲筊一次就得到聖筊，連禮儀人員都相當驚訝。

▲42歲紀女遭交往多年的男友殺害，家屬今日進行招魂儀式，一次就獲得聖筊。（圖／記者白珈陽攝）

據了解，傅男與紀女交往十多年，但由於2人年紀相差20歲，價值觀、生活習慣完全不同，因此頻繁發生爭吵，13日晚間2人相約談判分手，傅男開著載著紀女往豐原方向行駛，並隨意停在豐原淨水場附近一處空地，隨後紀女提出分手要求，傅男不願意，情緒激動抽出預藏的刀具朝紀女頸部劃過，鮮血當場大量湧出，染紅副駕駛座，隨後傅男冷靜開車載著垂死的紀女，前往3公里外的派出所投案。

警方見到紀女時已經沒有呼吸心跳，雖緊急將其她往醫院搶救，但因傷勢過重、失血過多，最終仍宣告不治死亡。而自首的傅男當場遭到警方逮捕，今依殺人罪送辦。

而紀女自幼遭送養，養母第一時間到醫院關心養女，生母、胞妹得知消息後也立即從台北南下認屍。今日下午2時30分許，紀女的兒子穿著一身黑，神情肅穆的到場進行招魂儀式，紀女的姑姑、養母也都在車內等候。法師引導紀女的兒子說「家人都有到場，請媽媽不要擔心、不要害怕，跟我們回殯儀館」，沒想到擲筊一次就聖杯，連禮儀人員都相當驚訝，表示「很少看到兇殺案是一次就聖杯，相當罕見」，順利完成招魂儀式。