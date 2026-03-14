賞木棉花不忘防火　南消結合花季推三大消防宣導守護安全

▲台南市消防局結合木棉花季設置宣導攤位，向民眾推廣防火與防災觀念。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導



春暖花開之際，木棉花盛開綻放，橘紅色花海吸引許多民眾前來賞花踏青，為提升民眾防火安全意識，台南市消防局特別結合木棉花季活動辦理消防防火宣導，透過寓教於樂的方式，讓民眾在欣賞花海美景之餘，也能學習正確的防火與防災觀念。

活動現場設置消防宣導攤位，向民眾宣導「不亂丟菸蒂、不燃燒雜物、不施放煙火爆竹」等防火觀念，同時推廣住宅用火災警報器的重要性，提醒民眾平時應落實居家防火措施，提升整體安全意識。

除了防火宣導外，現場也安排CPR急救體驗，由消防人員提供「安妮」人體模型，指導民眾進行心肺復甦術（CPR）按壓練習，讓民眾透過實際操作學習基本急救技能，在緊急狀況發生時能及時伸出援手。

活動同時結合多項親子互動內容，包括趣味十足的「拔蘿蔔」體驗活動，讓小朋友在遊戲中感受農事樂趣，也在輕鬆氣氛中認識消防與防災知識，現場氣氛熱鬧。

台南市消防局第三大隊大隊長鄭誌峰表示，近期正值木棉花季，賞花人潮增加，呼籲民眾在欣賞美景之餘也要提高防火意識，避免任何可能引發火災的行為，包括隨意丟棄菸蒂、燃燒雜物或施放煙火爆竹，並避免在樹下或落花堆積處使用明火，以免造成火勢延燒。

消防局長楊宗林指出，希望透過此次活動將消防安全觀念融入休閒活

動中，讓民眾在參與園遊會及親子互動的過程中，自然建立正確的防火知識。未來消防單位也將持續深入社區推動防火宣導，攜手民眾共同守護公共安全，讓大家能在安心環境中欣賞木棉花的美麗景色。

市長黃偉哲表示，市府未來也將持續結合在地特色活動推動防災與防火教育，透過多元宣導方式提升市民安全意識，讓民眾在安全、友善的環境中共享木棉花季的迷人風景。