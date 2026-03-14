台南東區親子悠遊館參訪後甲消防分隊　20組親子體驗消防生活學防災

▲台南市東區親子悠遊館帶領20組親子家庭參訪後甲消防分隊，近距離認識消防車與救災設備。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為讓幼兒從小建立正確的消防安全觀念，台南市東區親子悠遊館近日帶領20組親子家庭前往後甲消防分隊參訪，透過近距離觀察與互動體驗，讓孩子認識消防人員的工作與裝備，同時學習基本防火與防災知識，在寓教於樂中提升幼童的安全意識與自我保護能力。

活動當天由消防人員帶領親子參觀消防車及各式救護設備，並示範消防裝備穿戴方式，讓孩子們了解消防員出勤時的工作內容。面對平時少見的救災器材與消防裝備，小朋友們充滿好奇心，紛紛近距離觀察消防水帶與各式器材，現場不時傳出驚呼與歡笑聲，氣氛十分熱絡。

消防人員也以簡單易懂、生動有趣的方式，向孩子們講解火災發生時應如何應變，例如遇到火災時不要慌張、如何正確撥打119求救，以及「看見火、不靠近、不玩火」等基本觀念，同時示範正確的避難方式與安全撤離路線。透過互動問答與模擬演練，讓幼童能將原本抽象的防災概念，轉化為具體而深刻的生活體驗。

台南市消防局第七大隊大隊長石家源表示，消防教育不只是成人的責任，更應從幼兒時期開始扎根，透過早期教育培養孩子的防災意識，讓孩子在面對突發狀況時能保持冷靜，並懂得保護自己與身邊的人。

消防局長楊宗林指出，希望透過防火防災宣導活動，讓孩童對消防隊的工作有更深入的認識，同時學習正確的防火防災觀念，落實防災教育從小扎根。

市長黃偉哲也表示，以寓教於樂方式推動防火防災教育，不僅能讓學童更容易記住相關知識，也能透過實際操作與體驗加深印象，讓孩子在面對災害時能做出正確應變，進一步提升整體社會的防災意識。