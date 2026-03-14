台南消友會第四辦事處頒聘書發獎勵金　表揚安定工廠火警救災消防英雄

▲台南市消防之友會第四辦事處舉辦會員大會暨聯誼餐敘，頒贈新任顧問聘書並表揚消防同仁。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為感謝顧問及幹部長期支持消防工作，並表揚第一線消防人員在救災救護工作的辛勞付出，台南市消防之友會第四辦事處13日舉辦「會員大會暨聯誼餐敘」，除頒贈新任顧問聘書外，也特別頒發救災工作獎勵金，表揚在火警救災任務中表現優異的消防同仁，肯定他們守護市民安全的努力。

消防局第四大隊表示，在消防之友會第四辦事處長期支持下，消防人員在救災救護工作上更有後盾與動力。本次活動除頒贈年度新任顧問胡銘哲、黃天然及葉柏男聘書外，也針對在火災現場奮力搶救、不畏艱難的績優消防人員頒發工作獎勵金，以實際行動感謝消防同仁的辛勞付出。

活動中，由第四辦事處長王信豐頒發救災工作獎勵金，消防局長楊宗林、副局長丁春能及第四大隊長蔡國保也到場，共同向消防同仁表達肯定與勉勵，期盼藉此提升基層消防人員士氣。

此次受表揚的救災任務，是發生於114年11月14日安定區一處工廠火警。該工廠主要從事半導體廠管路及廢水處理工程，火勢起於內部倉儲區。當時由消防局第四大隊指揮調度，新化中隊、安定、善化、新市及南科分隊等單位，共出動29輛消防車與消防、義消人員95人前往搶救。消防人員歷經11小時全力灌救，最終成功撲滅火勢，並未造成人員傷亡。

第四辦事處長王信豐表示，很高興藉由會員大會的機會勉勵辛苦付出的消防人員。消防之友會成立的目的，就是成為打火弟兄最堅強的後盾，未來第四辦事處也將持續支持消防工作，肯定消防同仁衝鋒火場、執行救護任務的付出，同時激勵優秀消防員並保障同仁權益。

消防局長楊宗林指出，面對各類災害，消防人員始終站在第一線守護市民安全，感謝消防之友會第四辦事處長王信豐與第四大隊長蔡國保帶領團隊持續支持消防工作，也感謝市長黃偉哲長期對消防體系的支持。未來消防局也將持續強化救災與救護能力，確保在面對災害時能迅速應變，保障市民生命財產安全。

消防局第四大隊也提醒，近日氣溫轉涼，民眾使用電器與火源頻率增加，無論居家或工廠都應注意用電、用火安全，落實防火管理措施，以降低火災發生風險。