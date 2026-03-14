高雄車站變街舞聖地！插座地墊都免錢　超大鏡牆快來練舞功

▲高雄車站有免費練舞場！吸引愛好街舞民眾來練舞功。（圖／記者許宥孺攝）



記者許宥孺／高雄報導

冠德建設去年底取得高雄車站「專用區四、五及商四」經營權，其中車站B1下沉式廣場已正式簽約啟用，並取名為「新高埕」，旗下商場Global Mall（環球購物中心）則規劃第三季啟動招商。為佈局未來市場，「新高埕」近日打造免費街舞練習場，且提供插座、地墊，愛街舞的大小朋友都能自由使用。

高雄車站兼具高鐵、台鐵及捷運三鐵共構優勢，10分鐘可直達左營高鐵站，是串聯產業、交通與生活的重要門戶。環球購物中心取得周邊商業空間已正式簽約2年，希望以前哨站策略為交通樞紐開發新市場，除了通勤旅客外，還希望能開發攏絡年輕客群，搶在2028年商場營運前培養消費黏著度。

▲新高埕練舞場地今日啟用。（圖／記者許宥孺攝）



除了先前舉辦週末市集，「新高埕」近日於廣場北側設置完全免費的街舞練習區，場地提供大片鏡面牆、舞蹈地墊、電源插座，提供街舞、K-POP舞者或一般民眾自由練習使用，隨到隨用、無需提前登記，商場將視場地後續使用情況規劃使用規範。

▲▼超大鏡牆、插座和地墊都免費使用。（圖／記者許宥孺攝）



此類公共舞蹈練習場在高雄較為罕見，也是全台少見的車站型舞蹈空間。冠德建設董事長馬志綱表示，高雄車站是南台灣重要交通門戶，未來新高埕廣場除了持續舉辦城市活動，也希望結合動漫、街舞等年輕人喜愛的文化元素，將這裡打造為年輕朋友聚集交流的聖地，讓高雄車站商圈展現嶄新的城市樣貌。

街舞練習場今日揭幕正式開放對外使用，主辦單位也舉辦K-POP舞蹈隨播即跳活動，吸引不少街舞愛好者參加，廣場瞬間化身大型舞池。