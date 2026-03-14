割頸殺女友嘴有瘀傷「疑遭毆打」擇期解剖　養母與兒悲痛驗屍

記者許權毅／台中報導

台中市一名傅姓男子昨日因為分手問題，相約談判後在車內持刀刺死紀姓女友，載著屍體到3公里外的派出所投案，今被依殺人罪送辦。紀女家屬今日悲痛現身殯儀館，據悉檢方已經排定下週解剖，進一步釐清死因。

▲中檢檢察官陳巧曼（左）今日上午會同法醫、家屬在殯儀館相驗死者紀女。（圖／記者許權毅攝）



據了解，紀女主要傷勢就是集中在頭頸部，嘴部附近也有大小不一瘀傷，不排除有遭到傅男毆打。承辦檢警擇定下週三（18日）對紀女遺體解剖、照電腦斷層，確認詳細死因。

警方調查，傅男雖無幫派背景，但來頭不小，曾捲入2004年台中耕讀園槍案，腹部中槍後幸運存活，未料22年後傅男竟因感情糾紛犯下殺人案。

▲兇嫌傅男昨日持刀殺害女友，今日被依殺人罪移送。（圖／翻攝臉書）



據了解，傅男與紀女交往十多年，但由於2人年紀相差20歲，價值觀、生活習慣完全不同，因此頻繁發生爭吵，13日晚間2人相約談判分手，傅男開著載著紀女往豐原方向行駛，並隨意停在一處空地，隨後紀女提出分手要求，傅男不從，情緒激動抽出預藏的刀具朝紀女頸部劃過，鮮血當場大量湧出，染紅副駕駛座，隨後傅男冷靜開著載著垂死的紀女前往派出所投案。

警方見到紀女時已經沒有呼吸心跳，雖緊急將其送往醫院搶救，惟傷勢過重、失血過多，最終仍宣告不治死亡。而自首的傅男當場遭到警方逮捕，據了解，警方未進行夜間偵訊，直到今早才製作筆錄，而傅男在犯下殺人案後一夜未眠，上午依殺人罪移送中檢時神情恍惚，拒絕回答媒體問題。