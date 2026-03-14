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醉男腳癢踹車！17人當街大亂鬥打成一團　桃警雷霆專案立刻逮人

▲桃園警分局今日凌晨據報處理打群架案，執行雷霆除暴專警網趕赴現場強勢壓制滋事份子。（圖／桃園警分局提供）

▲桃園警分局今日凌晨據報處理打群架案，執行雷霆除暴專警網趕赴現場強勢壓制滋事份子。（圖／桃園警分局提供）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園警分局今（14）日凌晨執行雷霆除暴專案臨檢勤務，勤務指揮中心接獲報發生打群架案，執行雷霆除暴專案警網趕赴現場強勢壓制滋事份子，經調查是張姓男子與3名友人在民權路某KTV飲酒聚會，到地下停車場取車時，無故踹踢停放車輛，致使車主陳男不滿，聯絡友人助陣，雙方發生衝突，導致4人受傷，警網迅速趕至現場強勢壓制滋事份子17人，偵訊後將張、陳等人依聚眾鬥毆罪嫌移送桃園地檢署偵辦。

▲桃園警分局今日凌晨處理打群架案，警網趕赴現場強勢壓制滋事份子。（圖／桃園警分局提供）

▲桃園警分局今日凌晨處理打群架案，警網趕赴現場強勢壓制滋事份子。（圖／桃園警分局提供）

桃園警分局指出，今日凌晨1時17分許，33歲張姓男子與3名友人在桃園區民權路某KTV飲酒聚會，結束後到地下停車場準備取車，張男仗著酒意無故猛踹停放車輛，致使40歲陳男不滿，立即聯絡友人前來助陣，雙方發生打群架衝突，導致4人受傷掛彩。

▲桃園警分局今日凌晨處理打群架案，警方偵訊後將張、陳等人依聚眾鬥毆罪嫌移送桃檢偵辦。（圖／桃園警分局提供）

▲桃園警分局今日凌晨處理打群架案，警方偵訊後將張、陳等人依聚眾鬥毆罪嫌移送桃檢偵辦。（圖／桃園警分局提供）

桃園警方正執行雷霆除暴專案臨檢勤務，勤務指揮中心接獲報案後立即調派35名警力在5分鐘內趕抵現場，將雙方17人全數制服，其中有數人因酒醉情緒失控叫囂挑釁，均被員警強勢壓制，員警另通報119救護人員到場，協助傷者救護送醫後均無大礙，警方偵訊後將張、陳等人依聚眾鬥毆罪嫌移送桃檢偵辦。

▲桃園警分局昨晚在酒店、KTV等營業場所執行雷霆除暴專案臨檢勤務。（圖／桃園警分局提供）

▲桃園警分局昨晚在酒店、KTV等營業場所執行雷霆除暴專案臨檢勤務。（圖／桃園警分局提供）

此外，桃園市警局副局長鄭榮崑主持勤前教育時，強調同仁執勤安全，指示落實勤務掃蕩效能，展現警方嚴厲執法與維護治安之決心。

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