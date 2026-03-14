國3快官匝道轎車猛撞分隔島「原地解體」畫面曝　駕駛送醫

▲國3快官路段自撞，駕駛受傷送醫。（圖／民眾提供）

記者唐詠絮／彰化報導

國道3號今天（14日）上午不平靜！早上先在沙鹿路段傳出火燒山意外，稍早在彰化快官出口匝道又傳出一起驚悚的自撞車禍，一輛藍色自小客車不明原因失控，猛烈撞上中央分隔島，造成車尾嚴重毀損，駕駛受傷緊急送醫。

這起事故發生在上午接近9點左右的國道3號南向203公里、彰化快官出口匝道處，一輛藍色轎車疑似失控，直接撞上匝道的中央分隔島，巨大的撞擊力道，導致自小客的車頭、車尾當場嚴重扭曲變形，幾乎全毀，車殼碎片散落滿地，現場一片狼藉。

警消獲報後，立刻派遣人車趕往現場救援。救護人員到場後，發現駕駛身上多處受傷，所幸意識清楚，經初步檢傷與處置後，已迅速將人送往彰化基督教醫院救治。至於確切的車禍原因，是疲勞駕駛、分心還是機械故障，仍有待國道警方後續調查釐清。

彰基醫院表示，該名50歲賴姓駕駛因頭部外傷，由芬園消防分隊緊急送往彰基醫學中心救治，目前已在外傷中心接受醫療團隊評估與處置。患者到院時意識清楚，但疑似因撞擊造成短暫性失憶情形，相關檢查與後續治療仍持續進行中，醫療團隊將進一步觀察其恢復狀況。

這起事故也一度造成該出口匝道封閉，後方車流因此出現回堵情況。相關單位在現場緊急處理，進行事故排除與清理作業，詳細的肇事原因正在調查中。