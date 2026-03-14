　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

國3快官匝道轎車猛撞分隔島「原地解體」畫面曝　駕駛送醫

▲國3快官路段發生自撞。（圖／民眾提供）

▲國3快官路段自撞，駕駛受傷送醫。（圖／民眾提供）

記者唐詠絮／彰化報導

國道3號今天（14日）上午不平靜！早上先在沙鹿路段傳出火燒山意外，稍早在彰化快官出口匝道又傳出一起驚悚的自撞車禍，一輛藍色自小客車不明原因失控，猛烈撞上中央分隔島，造成車尾嚴重毀損，駕駛受傷緊急送醫。

這起事故發生在上午接近9點左右的國道3號南向203公里、彰化快官出口匝道處，一輛藍色轎車疑似失控，直接撞上匝道的中央分隔島，巨大的撞擊力道，導致自小客的車頭、車尾當場嚴重扭曲變形，幾乎全毀，車殼碎片散落滿地，現場一片狼藉。

▲國3快官路段發生自撞。（圖／民眾提供）

警消獲報後，立刻派遣人車趕往現場救援。救護人員到場後，發現駕駛身上多處受傷，所幸意識清楚，經初步檢傷與處置後，已迅速將人送往彰化基督教醫院救治。至於確切的車禍原因，是疲勞駕駛、分心還是機械故障，仍有待國道警方後續調查釐清。

彰基醫院表示，該名50歲賴姓駕駛因頭部外傷，由芬園消防分隊緊急送往彰基醫學中心救治，目前已在外傷中心接受醫療團隊評估與處置。患者到院時意識清楚，但疑似因撞擊造成短暫性失憶情形，相關檢查與後續治療仍持續進行中，醫療團隊將進一步觀察其恢復狀況。

這起事故也一度造成該出口匝道封閉，後方車流因此出現回堵情況。相關單位在現場緊急處理，進行事故排除與清理作業，詳細的肇事原因正在調查中。

▲國3快官路段發生自撞。（圖／民眾提供）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/12 全台詐欺最新數據

更多新聞
467 2 4597 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
林家正38號亮相：叫我Lyle！談WBC對決大谷：正面對決才
世紀同框回憶殺！吳奇隆低調返台　少女隊的她懷孕了
快訊／懸賞30萬找到了！小杜告犬失蹤　驚成一堆白骨
SJ東海、銀赫太搶眼「沒發現VIVIZ站後面」　粉絲錯過女神
獨／國籍航空「訂位服務費」齊漲
180cm空少轉行務農！　鄉親大讚

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

違規滑手機被攔查！關車門夾警手指　「1秒反射動作」判無罪

通緝犯拒檢！狠撞警車「毒駕逃逸」國道狂飆　警包抄驚險制伏

台東池上大橋「電動自行車墜田」！3人擦挫傷、1人疑骨折送醫

快訊／狗兒掙脫牽繩「掉進愛河」　阿北跳河救愛犬反受困

新北汐止驚傳火警！建成路社區大樓8F廚房冒煙　消防救出1人

快訊／遭鞭打哀嚎！杜告犬「健康」失蹤38天找到了　已成一堆白骨

醉男腳癢踹車！17人當街大亂鬥打成一團　桃警雷霆專案立刻逮人

國3快官匝道轎車猛撞分隔島「原地解體」畫面曝　駕駛送醫

割頸殺女友嘴有瘀傷「疑遭毆打」擇期解剖　養母與兒悲痛驗屍

強風助火勢！金門山后火警延燒逾萬平方公尺　灌救5小時撲滅

卓榮泰今秀赴日看球4單據　整趟旅程花近214萬

地下隧道排滿「飛彈、無人機」！　伊朗威脅油價飆破200美元

男模會館衝流量「5阿志頭」路中跳洗腦舞　網噴：吃我水果會告

林依晨爆太入戲「無視金士傑」　金馬獎摃龜：反正遲早的！

連環殺人犯的童年警訊！正視精神疾病、毒品與社會安全網的破口｜Ruby 盧春如｜美國加州食人魔案｜《我在案發現場》

明晨最冷降溫探9℃！下周中南部飆30度

楊謹華認曾陷低潮：突然不會演戲　被黃迪揚爆料「曾拒接金鐘主持」！

問界推銷員嗆豐田車主被炎上

執勤後掉包！A走手槍+11發實彈　保二離職警遭搜索拘提

婦被喪屍毒駕撞死頭七招魂　3幼子跪地痛哭：跟我們回家

違規滑手機被攔查！關車門夾警手指　「1秒反射動作」判無罪

通緝犯拒檢！狠撞警車「毒駕逃逸」國道狂飆　警包抄驚險制伏

台東池上大橋「電動自行車墜田」！3人擦挫傷、1人疑骨折送醫

快訊／狗兒掙脫牽繩「掉進愛河」　阿北跳河救愛犬反受困

新北汐止驚傳火警！建成路社區大樓8F廚房冒煙　消防救出1人

快訊／遭鞭打哀嚎！杜告犬「健康」失蹤38天找到了　已成一堆白骨

醉男腳癢踹車！17人當街大亂鬥打成一團　桃警雷霆專案立刻逮人

國3快官匝道轎車猛撞分隔島「原地解體」畫面曝　駕駛送醫

割頸殺女友嘴有瘀傷「疑遭毆打」擇期解剖　養母與兒悲痛驗屍

強風助火勢！金門山后火警延燒逾萬平方公尺　灌救5小時撲滅

嘉義太保慶祝農民節　推動環保與永續農業雙贏

違規滑手機被攔查！關車門夾警手指　「1秒反射動作」判無罪

林家正38號亮相：叫我Lyle！談WBC對決大谷：正面對決才不後悔

通緝犯拒檢！狠撞警車「毒駕逃逸」國道狂飆　警包抄驚險制伏

李芳任、李芳至雙胞胎強勢逆轉勝　瑞士賽挺進男雙4強

台東池上大橋「電動自行車墜田」！3人擦挫傷、1人疑骨折送醫

快訊／狗兒掙脫牽繩「掉進愛河」　阿北跳河救愛犬反受困

年輕投手不一樣了！林凱威眼中的孫易磊「跟自己很像有個性」　

門諾產後護理搬新家！飯店式住宿+無敵海景　新手媽驚：還有SPA

製作人B2帶傷上陣跳舞　MC銀赫笑翻親自轉發　

玖壹壹建志從直男變暖男！　陪老婆Mia「遠端產檢打針」

社會熱門新聞

台中女遭男友砍殺傷重不治　

即／遭虐小杜告犬找到了　已成一堆白骨

3寶媽慘死　幼子招魂路祭：跟我們回家

宜蘭毒駕撞死暖心女老師　23歲男出院直送羈押

少女談分手！噁男要求「帶2妹來我家」

獨／移工旅館墮胎　影片網路瘋傳

台中情殺女遭割喉　從小送養悲慘身世曝

嘉義警跨機關成功攔詐399元育兒箱假投資

即／保二離職警模型槍換真槍　移送北檢畫面曝

捷運站色狼亂捏胸！被逮辯：她們都是我老婆

快訊／割喉殘殺女友！惡男22年前曾捲耕讀園槍案

台中豐原割喉情殺！男載屍3km赴派出所自首

即／高雄休旅車路邊鬼切！騎士慘被撞死

男西巒大山失聯5天！ 跑山獸加入搜救

更多熱門

相關新聞

透天厝竄大火　少年帶家人爬雨遮逃生

透天厝竄大火　少年帶家人爬雨遮逃生

彰化縣大村鄉13日晚間發生一起驚險住宅火警，一棟四樓透天厝突然從一樓竄火，由於屋內外堆滿大量紙箱等可燃物，通道狹窄僅容一人通過，火勢迅速竄燒，當時屋主妻子及一對兒女3人受困屋內，所幸16歲兒子機警發現濃煙，及時呼喊家人，並從二樓遮雨棚爬到隔壁求救，才未造成人員傷亡。

男西巒大山失聯5天！ 跑山獸加入搜救

男西巒大山失聯5天！ 跑山獸加入搜救

虐狗飼主遭重罰3萬　懸賞30萬仍下落不明

虐狗飼主遭重罰3萬　懸賞30萬仍下落不明

毒駕才奪三寶媽命　高雄再逮男「吸喪屍煙彈」自撞

毒駕才奪三寶媽命　高雄再逮男「吸喪屍煙彈」自撞

遭詐50萬！　男領錢被逮喊冤：只是跑腿

遭詐50萬！　男領錢被逮喊冤：只是跑腿

關鍵字：

彰化快官匝道自撞變形

讀者迴響

熱門新聞

女星老公不倫岳母！趁她待客廳「進房激戰」

好市多「化妝台之亂」本人道歉了！　承諾做2件事

搶好市多化妝台！先生：沒限購，買66盒錯哪

即／金正恩不忍了　向東發射「彈道飛彈」！

多明尼加再見轟10：0完封韓國進4強！

12強資格賽分組出爐！台灣搶奧運門票

韓國遭扣倒　球迷崩潰：根本不是對手

即／川普：美軍朝「伊朗哈爾克島」發動空襲

卓榮泰包機208萬很便宜？　20年機師曝正常包機來回是「這價格」

日本人「愛上台灣1美食」！一票台人愣：這什麼

台中女遭男友砍殺傷重不治　

陳天仁宣布結婚！

伊朗擬准油輪過荷莫茲　條件是用人民幣結算

MissAV「幕後老闆」曝光！　員工大多都已婚女性

妻搶好市多化妝台遭炎上　夫轟酸民「太過頭」

更多

最夯影音

更多
卓榮泰今秀赴日看球4單據　整趟旅程花近214萬

卓榮泰今秀赴日看球4單據　整趟旅程花近214萬
地下隧道排滿「飛彈、無人機」！　伊朗威脅油價飆破200美元

地下隧道排滿「飛彈、無人機」！　伊朗威脅油價飆破200美元

男模會館衝流量「5阿志頭」路中跳洗腦舞　網噴：吃我水果會告

男模會館衝流量「5阿志頭」路中跳洗腦舞　網噴：吃我水果會告

林依晨爆太入戲「無視金士傑」　金馬獎摃龜：反正遲早的！

林依晨爆太入戲「無視金士傑」　金馬獎摃龜：反正遲早的！

連環殺人犯的童年警訊！正視精神疾病、毒品與社會安全網的破口｜Ruby 盧春如｜美國加州食人魔案｜《我在案發現場》

連環殺人犯的童年警訊！正視精神疾病、毒品與社會安全網的破口｜Ruby 盧春如｜美國加州食人魔案｜《我在案發現場》

熱門快報

預測WBC 抽Switch Lite

預測WBC 抽Switch Lite

即日起至3/18日止，預測WBC賽事，場場抽咖啡，再抽Switch Lite等300個獎項

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

末日來臨防災食品開箱

末日來臨防災食品開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來補存糧，一起開箱災難時的糧食救星！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面