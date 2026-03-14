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快訊／遭鞭打哀嚎！杜告犬「健康」失蹤38天找到了　已成一堆白骨

▲疑似找到失蹤杜告犬的屍體。（圖／民眾提供）

▲疑似找到失蹤杜告犬的屍體。（圖／民眾提供）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化市2月初爆發虐狗事件，1歲白色母杜告犬「健康」遭虐後失蹤，引發社會公憤，今（14）天傳出讓人心碎的最新發展，有民眾發現一堆已成白骨的狗屍，經現場動物專業人士依據身形、性別及殘留的白毛初步判定，就是可憐的「健康」，讓在場所有人當場痛心落淚，悲憤不已。

▲小杜告犬遭到飼主虐打遭動防所開罰目前行蹤不明。（圖／網友提供）

▲遭到飼主虐打離奇失蹤的杜告犬，疑已變成一堆白骨。（圖／民眾提供）

這起虐狗案發生在今年2月5日，當時年僅1歲的白色杜告犬「健康」，疑似遭飼主用繩子瘋狂抽打，狗狗淒厲的哀嚎聲被錄下並在網路瘋傳，畫面令人髮指，引爆網友怒火。彰化縣動物防疫所立即介入調查，經檢視影片並約談飼主後，確認毆打行為明確，已依《動物保護法》加重裁罰新台幣3萬元罰鍰。然而，最讓外界關注的是，影片中的「健康」後來下落不明，生死未卜。

動防所當時已會同警方比對飼主車輛行駛路線與監視器畫面，未發現異常，也在飼主家中從一樓到頂樓全面搜查，但都沒有發現犬隻或屍體。儘管如此，動保人士再度組隊前往「健康」可能失蹤的地點周邊仔細搜尋，沒想到卻在草叢中發現一具殘缺不全的動物白骨。

▲疑似找到失蹤杜告犬的屍體。（圖／民眾提供）

▲疑似找到失蹤杜告犬的屍體。（圖／民眾提供）

現場有動物專業人士上前檢視，根據骨骸的身形大小及性別，以及現場遺留的白色毛髮，推斷就是「健康」，看到這樣的景象，所有人都感到相當痛心又不捨，將帶著狗狗白骨前往飼主家，盼還給「健康」一個公道。

動防所雖然在2月已對施虐的飼主開出3萬元罰單，理由是違反《動物保護法》不得毆打、虐待動物，且因情節嚴重而加倍裁罰。但如今隨著疑似「健康」的白骨被尋獲，如果後續能證實犬隻的死亡與飼主的虐待或遺棄行為有關係，恐得面臨更嚴重的刑事責任。

▲彰化懸賞杜告犬健康。（圖／網友提供）

▲愛狗人士發文尋找杜告犬懸賞30萬。（圖／民眾提供）

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