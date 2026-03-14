網約夜衝武嶺！少女慘遭百公斤男侵犯　友笑他「卡香蕉」成鐵證

▲台中楊姓男子約少女深夜上武嶺，半途卻載到友人租屋處性侵，遭判3年8月。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

記者郭玗潔／台中報導

台中一名楊姓男子在交友軟體認識少女萱萱(化名)，約她夜衝武嶺，並找來2名男友人開車同行，沒想到途中楊男藉口朋友想休息，把萱萱帶到友人租屋處性侵得逞，事後友人間更嘻笑「楊男卡香蕉」（指他涉嫌性侵案），透露他侵犯未成年少女，都成為呈堂供證。全案經台中地院審理，法官判定楊男犯行屬實，依他犯加重強制性交罪，處3年8月徒刑。楊男和檢方都上訴被駁回，全案還可上訴。

判決指出，楊男於2022年12月間，在交友軟體認識少女萱萱，並約她於同月30日到武嶺遊玩。當天由楊男的何姓友人開車，載著楊男和友人許男等人，一同前往約定地點載萱萱出遊。

途中楊男對萱萱表示「朋友想先休息」，眾人便將車開到某租屋處，楊男趁萱萱獨自在房間休息，進房關燈、鎖門，對萱萱強吻，經萱萱推拒「白癡唷，不要啦」，楊男仍從褲子口袋掏出預先準備的保險套，對萱萱性侵得逞。事後萱萱怕家人擔心，原本打算隱忍，因在諮商時向心理師透露遭遇，才經心理師依法通報。

全案審理時，楊男否認犯行，辯稱他只有親吻萱萱，並沒有侵犯她，也不知道萱萱未成年。

不過萱萱哭訴，當天她以為大家要直接上武嶺，沒想到開車途中，楊男突然說朋友想休息一下，車子就直接開往一間租屋處，楊男叫她進其中一間房間等待，約5分鐘楊男就跟著進房，假藉聊天越靠越近，想侵犯她。

萱萱說，當時她有用雙手頂著楊男的身體抵抗，堅決地說不要，但因為楊男長得太大隻，體重目測約90到100公斤，整個人壓在她身上，她實在推不動，最後她假藉爸爸打電話來，才脫身回家。

一同出遊的許男女友也證稱，許男事後曾開玩笑時說楊男「卡香蕉」，指楊男跟未成年少女發生性關係，她認為對象就是萱萱，印象中也聽過萱萱說自己被楊男強迫發生性行為，她追問楊男後，楊男也承認和萱萱發生性關係，但說是雙方同意。

全案上訴到台中高分院，法官認為萱萱指證歷歷，且當時她未滿17歲，並無精心布局、捏造謊言的見識與能力，加上連楊男的友人都知道萱萱未成年，可見萱萱和他們來往時，並沒有隱藏年齡，在檢視相關證據後，判定楊男犯行屬實，依他犯成年人故意對少年犯強制性交罪，處3年8月徒刑。可上訴。

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