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學測志願選填不踩雷！　南分署YS解析AI時代18學群趨勢　

▲南分署YS舉辦「親子職涯研究室」，透過牌卡與對話引導親子探索興趣與學群方向。（記者林東良翻攝，下同）

▲南分署YS舉辦「親子職涯研究室」，透過牌卡與對話引導親子探索興趣與學群方向。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

學測成績公布後，如何選填志願往往成為許多家庭最焦慮的時刻，為協助家長與學生在升學關鍵期建立更順暢的溝通，並在興趣、能力與未來發展之間找到平衡點，勞動部勞動力發展署雲嘉南分署青年職涯發展中心（YS）推出「親子職涯研究室」升學輔導活動，邀請高中生與家長一同參與，透過自我探索、親子對話與產業趨勢分析，協助家庭在快速變動的升學環境中做出更適合自己的選擇。

YS表示，「親子職涯研究室」自110年辦理至今，已累計吸引超過60組親子參與，逐漸成為雲嘉南地區高中親子職涯支持的重要平台。今年活動除了延續過往的自我探索與親子溝通課程，也特別強化AI時代的產業發展與志願「精準落點分析」，協助學生在選系前更全面了解未來趨勢。▲南分署YS舉辦「親子職涯研究室」，透過牌卡與對話引導親子探索興趣與學群方向。（記者林東良翻攝，下同）

在課程設計上，YS特別強調「從立場對決到共同目標」的親子對話。2月7日與8日於雲林、嘉義舉辦的實體課程，邀請諮商心理師暨美國生涯發展學會總教練CDM林上能博士授課，透過其共同研發的《尋·嘗日：生活興趣探索卡》與《尋·嘗日：生活特質探索卡》牌卡工具，引導親子從生活經驗出發，盤點孩子的興趣、能力與價值觀，並對應適合的學群方向。▲南分署YS舉辦「親子職涯研究室」，透過牌卡與對話引導親子探索興趣與學群方向。（記者林東良翻攝，下同）

課程同時融入阿德勒取向的「鼓勵式對話」，協助家長練習放下直接給答案的習慣，改以傾聽與支持的方式陪伴孩子思考未來。透過專業引導，親子不再只是為選系爭論，而是逐步形成共同的目標與理解。

3月7日的台南場次則邀請GCDF全球職涯發展師林重儀與諮商心理師鄭珮嘉接力授課，從生涯定位與溝通心理兩大面向切入，協助家庭在選系的重要階段建立支持式對話氛圍。▲南分署YS舉辦「親子職涯研究室」，透過牌卡與對話引導親子探索興趣與學群方向。（記者林東良翻攝，下同）

一名參與活動的家長分享，過去只要談到選系，家裡氣氛就容易緊繃，「參加課程後才發現孩子其實很有想法，只是需要被好好聽見。」不少學生也表示，透過專業引導能更理性地規劃未來，而不再只是被分數牽著走。

今年活動的另一亮點，是3月14日舉辦的線上課程。YS指出，隨著AI技術快速發展，產業結構與職場需求正不斷改變，因此今年特別加入AI時代產業趨勢解析，協助學生從長期發展角度思考科系選擇。

課程邀請就業情報資訊股份有限公司顧問臧聲遠，深入解析18學群的就業發展方向與AI浪潮帶來的產業變化，協助學生理解不同學群未來的職涯可能性；同時由生涯規劃專家楊璦慈主講「落點分析」，透過數據與策略說明志願排序與備審準備重點，讓學生在選填志願時更具方向感。▲南分署YS舉辦「親子職涯研究室」，透過牌卡與對話引導親子探索興趣與學群方向。（記者林東良翻攝，下同）

雲嘉南分署長劉邦棟表示，升學選擇不應只是分數與科系的對應，更重要的是青年是否真正理解自己的興趣與特質。YS將職涯服務延伸到家庭端，就是希望家長能成為孩子生涯探索的重要支持力量，陪伴青年在面對人生關鍵選擇時走得更穩健。

除了向下扎根高中生涯探索，YS也持續強化大專青年的求職即戰力。隨著畢業季即將到來，第六屆《一級玩家：職場登入計畫》目前同步開放報名，提供應屆畢業生為期2個月的求職培訓課程，協助青年在踏入職場前做好準備、順利銜接就業。▲南分署YS舉辦「親子職涯研究室」，透過牌卡與對話引導親子探索興趣與學群方向。（記者林東良翻攝，下同）

YS表示，青年若想了解更多職涯服務與活動資訊，可洽服務專線06-3020036，或加入LINE官方帳號（ID：@ysyct）及臉書粉絲專頁「YS青年職涯發展中心／雲嘉南分署」，由專人提供諮詢與協助。

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