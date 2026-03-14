強風助火勢！金門山后火警延燒逾萬平方公尺　灌救5小時撲滅

▲金門山后火警延燒逾萬平方公尺。（圖／民眾提供）

記者鄭逢時／金門報導

金門縣金沙鎮山后鎮海宮附近昨（13日）晚間傳出火警，消防局指揮中心於22時22分接獲通報後，立即調派第二大隊金沙、金湖分隊共8輛各式消防車、15名消防人員前往搶救。由於起火地點鄰近廟宇且夜間視線不佳，現場指揮官迅速部署多條水線防護，全力防止火勢波及周邊建築及林地。

消防人員抵達時發現燃燒面積有持續擴大的跡象，加上入夜後風勢強勁，火勢延燒速度相當迅速，同時增加搶救難度。消防局隨即啟動開口契約機制，緊急調度兩部民間怪手進場支援，透過開闢防火巷及翻堆作業的方式來控制火勢，避免進一步擴散。

在搶救過程中，有多方力量加入協助。義消王均煒、李丞翊第一時間趕赴現場投入救災；民間友軍黃逸煥則主動提供無人機支援，協助監控火場狀況並引導水線部署。在消防、義消及民間支援人員協同作業下，火勢於14日凌晨2時獲得控制，並在3時25分完全撲滅。

消防局統計，此次燃燒面積超過1萬平方公尺，約三千餘坪，所幸未造成人員傷亡，也未波及周邊建築物或財物。

消防局提醒，近期金門地區風勢較強，火星容易隨風飄散，增加火災發生的機率與延燒風險。隨著清明節將至，呼籲民眾掃墓祭祖時落實「四不二記得」原則，包括不亂燒雜草、不亂丟菸蒂、不讓紙錢飛揚、不燃放爆竹，同時記得將餘燼完全熄滅並帶走垃圾，在強風環境下更應謹慎用火，共同維護環境與公共安全。