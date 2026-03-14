北市動物之家寵物遺體「堆滿冷藏庫」！　飼主看了好難過

▲北市動物之家寵物遺體堆滿冷藏庫。（圖／議員陳宥丞提供）



記者陳家祥／台北報導

現代人樂愛飼養毛孩，也視毛孩是家裡的一份子，但台北市動物之家卻被踢爆，大體室裡竟有大批毛孩遺體，因為標案停擺只得在大體室裡冷藏堆疊，如同隨意丟棄的垃圾一般，讓民眾看了好痛心。北市議員陳宥丞指出，本該是「毛孩最後一程」竟變成「堆疊大體」的悲劇。動保處則回應，寵物焚化標案預計3月底決標，另先行將部分寵物遺體移至處本部冷凍櫃冰存。

台北市議員陳宥丞日前接獲民眾陳情，指在台北市動物之家的大體室裡，本該安詳走完最後一段路的毛孩們，卻因為標案停擺，遺體在大體室內冷藏堆疊，甚至毫無秩序跟排列，就像是雜物甚至是垃圾般，被堆疊亂放，已經快要碰到天花板。

陳宥丞直言，本來該是「毛小孩最後一程」變成「堆疊大體」的悲劇，「如果這是你家的寶貝，忍心看牠身後被這樣擱置、堆疊在冰庫？」他說，陳情民眾擔心大體可能已在冷藏擱置數月，且自己同樣經歷過毛孩過世，看到這樣的狀況也很鼻酸與難過，「因為我們視如己出的毛小孩，生命最後一段路不該被如此對待」。

根據陳宥丞調查，這已不是第一次發生，動物之家不僅大體焚化業務，甚至內部醫院診間的藥品耗材標案，常態因「預算金額遠低於市場行情」，導致沒有廠商願意投標，最終流標、唱空城。

「更令人無法接受的是，當面對質疑時，動保處對外的說法往往是議會擱置預算。」陳宥丞說，這不是事實，相信不分黨派議員都會嚴正澄清，議會從未阻擋合理的動保預算；事實是，動保處過往迄今編列的預算與現實市場脫節，導致廠商投標意願低落。

陳宥丞也要求台北市動保處，立即啟動緊急處置機制，對外尋求緊急採購或委外協助，優先處理現有大體，還給逝去生命應有的尊嚴。另外，重新評估標案行情，檢討焚化業務及醫療診間的標案預算，不要再用「低於行情」的價格測試市場底線，最終受苦的是動物。此外，也要求流程要公開透明，往後若發生招標不順，應主動向社會大眾說明原因與預防方案，而非推諉給議會或被動等待大體塞滿才處理。

對此，動保處表示，目前已即刻將部分大體移至動保處本部之冷凍庫妥善安排；同時也已聯繫設有寵物大體焚化爐之動物防疫單位協助，以尊重生命、維護動物尊嚴的原則，及早啟動焚化部分大體。

動保處表示，針對此次標案銜接不及與後續造成的管理問題，動保處將深刻檢討、全面優化相關作業流程，同時也即刻檢視並改善冷凍庫內部空間配置及動線，確保對於寵物大體的妥善安排，避免類似情形再次發生。

針對標案時程問題，動保處則說明，目前已重新辦理招標作業，預計於3月17日再次上網公告，以最快的速度確實檢視底價設定，預計於3月底完成決標，確保後續處理作業順利銜接。