快訊／高雄公寓驚傳墜樓！男5樓摔下當場慘死

▲高雄林園發生墜樓命案 。（圖／記者許宥孺攝）



記者許宥孺、吳奕靖／高雄報導

高雄市林園區今（14）日發生一起墜樓事故！警消上午11點多獲報，五福路上一棟公寓有民眾墜樓，救護人員抵達現場後，發現一名男子倒臥在地已明顯死亡。警方調查，死者是47歲蘇姓男子，居住於該棟公寓5樓，事發當時獨自在家，員警入屋探查，現場無打鬥、破壞痕跡，初步排除外力介入，事故原因、死因將進一步相驗釐清。

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