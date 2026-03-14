25歲女「牙齒啃蘿蔔」　啃出「萬里長城」「黃鶴樓」

記者蔡紹堅／綜合報導

湖北恩施25歲女孩陳琴用牙齒啃胡蘿蔔，啃出萬里長城、黃鶴樓等作品，在網路上引發關注，自稱全網「牙雕」第一人，創作全程不借助任何刻刀、刻針等工具，僅用牙齒完成。

根據陸媒報導，陳琴主要從事自媒體影片創作與直播，她說，自己接觸「牙齒啃雕」純屬偶然，2025年春節期間，她在家直播解悶，無意間用胡蘿蔔啃出造型，受到不少網友關注，從此開始專注這一創作。

陳琴的創作材料以新鮮生胡蘿蔔為主，她表示，白蘿蔔、青蘿蔔也曾嘗試，但食用後易刺激腸胃，而胡蘿蔔質地軟硬適中、顏色鮮亮、便於塑形和保存，因此成為固定原料。

▼陳琴用胡蘿蔔啃出「虎門銷煙」。（圖／翻攝微博）



陳琴創作時不提前切割，直接用門牙、犬齒配合啃咬、打磨，精細部位則放慢速度，用牙尖一點點雕琢，全程憑手感和經驗把控造型與細節。

此次走紅的「萬里長城」作品，耗時近一周「啃製」而成，作品雖體積小巧，但城牆輪廓、錯落城垛、蜿蜒牆體、烽火台等細節清晰可見，形態逼真。

除長城外，她還啃制過黃鶴樓、中國結、鏤空鎖鏈、花鳥、文字等造型，累計作品超百件。

陳琴坦言，自己不是專業雕刻師，但高中學過平面設計、大學接觸過建模，自幼喜歡畫畫，有一定美術功底，這讓塑形更得心應手。

陳琴還說，長期用牙齒精細雕琢，難免出現牙齒酸痛，她平常少吃甜食、少喝碳酸飲料，堅持早晚刷牙、飯後漱口，啃雕時間過長便及時休息。

陳琴也提醒，未成年人牙齒未發育完全，不建議模仿；成年人可淺嘗輒止，不宜長期高強度啃雕。

另外，創作所產生的胡蘿蔔邊角料，陳琴也從不浪費，將可食用部分做菜，剩餘碎屑餵豬餵雞，物盡其用。