　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

25歲女「牙齒啃蘿蔔」　啃出「萬里長城」「黃鶴樓」

記者蔡紹堅／綜合報導

湖北恩施25歲女孩陳琴用牙齒啃胡蘿蔔，啃出萬里長城、黃鶴樓等作品，在網路上引發關注，自稱全網「牙雕」第一人，創作全程不借助任何刻刀、刻針等工具，僅用牙齒完成。

根據陸媒報導，陳琴主要從事自媒體影片創作與直播，她說，自己接觸「牙齒啃雕」純屬偶然，2025年春節期間，她在家直播解悶，無意間用胡蘿蔔啃出造型，受到不少網友關注，從此開始專注這一創作。

陳琴的創作材料以新鮮生胡蘿蔔為主，她表示，白蘿蔔、青蘿蔔也曾嘗試，但食用後易刺激腸胃，而胡蘿蔔質地軟硬適中、顏色鮮亮、便於塑形和保存，因此成為固定原料。

▼陳琴用胡蘿蔔啃出「虎門銷煙」。（圖／翻攝微博）

▲▼25歲女「牙齒啃蘿蔔」　啃出「萬里長城」。（圖／翻攝微博）

陳琴創作時不提前切割，直接用門牙、犬齒配合啃咬、打磨，精細部位則放慢速度，用牙尖一點點雕琢，全程憑手感和經驗把控造型與細節。

此次走紅的「萬里長城」作品，耗時近一周「啃製」而成，作品雖體積小巧，但城牆輪廓、錯落城垛、蜿蜒牆體、烽火台等細節清晰可見，形態逼真。

除長城外，她還啃制過黃鶴樓、中國結、鏤空鎖鏈、花鳥、文字等造型，累計作品超百件。

▲▼25歲女「牙齒啃蘿蔔」　啃出「萬里長城」。（圖／翻攝微博）

陳琴坦言，自己不是專業雕刻師，但高中學過平面設計、大學接觸過建模，自幼喜歡畫畫，有一定美術功底，這讓塑形更得心應手。

陳琴還說，長期用牙齒精細雕琢，難免出現牙齒酸痛，她平常少吃甜食、少喝碳酸飲料，堅持早晚刷牙、飯後漱口，啃雕時間過長便及時休息。

陳琴也提醒，未成年人牙齒未發育完全，不建議模仿；成年人可淺嘗輒止，不宜長期高強度啃雕。

另外，創作所產生的胡蘿蔔邊角料，陳琴也從不浪費，將可食用部分做菜，剩餘碎屑餵豬餵雞，物盡其用。

▲▼25歲女「牙齒啃蘿蔔」　啃出「萬里長城」。（圖／翻攝微博）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/12 全台詐欺最新數據

更多新聞
467 2 4597 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
世紀同框回憶殺！吳奇隆低調返台　少女隊的她懷孕了
快訊／懸賞30萬找到了！小杜告犬失蹤　驚成一堆白骨
SJ東海、銀赫太搶眼「沒發現VIVIZ站後面」　粉絲錯過女神
獨／國籍航空「訂位服務費」齊漲
180cm空少轉行務農！　鄉親大讚

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

25歲女「牙齒啃蘿蔔」　啃出「萬里長城」「黃鶴樓」

白酒圈又有高官落馬！　「貴州茅台」副總經理蔣焰被查

中國通過民族團結進步促進法　聯合國人權高專表關切

陸網安中心對OpenClaw發出預警：可能導致嚴重安全問題

阿富汗外長通話王毅　感謝中國斡旋阿巴衝突

洗完衣服飄尿騷味！　竟是「弟媳」搞鬼

47歲男娶82歲婦！　聘金「1000+20顆蛋」登記後不理

十五五規劃出爐　陸學者：兩岸應發展更密切經濟關係

陸提供20萬美元緊急人道主義援助　慰問撫卹伊朗遇難學生家長

上海夫妻辭職環遊中國　開咖啡車賺油錢邊玩樂

卓榮泰今秀赴日看球4單據　整趟旅程花近214萬

地下隧道排滿「飛彈、無人機」！　伊朗威脅油價飆破200美元

男模會館衝流量「5阿志頭」路中跳洗腦舞　網噴：吃我水果會告

林依晨爆太入戲「無視金士傑」　金馬獎摃龜：反正遲早的！

連環殺人犯的童年警訊！正視精神疾病、毒品與社會安全網的破口｜Ruby 盧春如｜美國加州食人魔案｜《我在案發現場》

明晨最冷降溫探9℃！下周中南部飆30度

楊謹華認曾陷低潮：突然不會演戲　被黃迪揚爆料「曾拒接金鐘主持」！

問界推銷員嗆豐田車主被炎上

執勤後掉包！A走手槍+11發實彈　保二離職警遭搜索拘提

婦被喪屍毒駕撞死頭七招魂　3幼子跪地痛哭：跟我們回家

25歲女「牙齒啃蘿蔔」　啃出「萬里長城」「黃鶴樓」

白酒圈又有高官落馬！　「貴州茅台」副總經理蔣焰被查

中國通過民族團結進步促進法　聯合國人權高專表關切

陸網安中心對OpenClaw發出預警：可能導致嚴重安全問題

阿富汗外長通話王毅　感謝中國斡旋阿巴衝突

洗完衣服飄尿騷味！　竟是「弟媳」搞鬼

47歲男娶82歲婦！　聘金「1000+20顆蛋」登記後不理

十五五規劃出爐　陸學者：兩岸應發展更密切經濟關係

陸提供20萬美元緊急人道主義援助　慰問撫卹伊朗遇難學生家長

上海夫妻辭職環遊中國　開咖啡車賺油錢邊玩樂

違規滑手機被攔查！關車門夾警手指　「1秒反射動作」判無罪

林家正38號亮相：叫我Lyle！談WBC對決大谷：正面對決才不後悔

通緝犯拒檢！狠撞警車「毒駕逃逸」國道狂飆　警包抄驚險制伏

李芳任、李芳至雙胞胎強勢逆轉勝　瑞士賽挺進男雙4強

台東池上大橋「電動自行車墜田」！3人擦挫傷、1人疑骨折送醫

快訊／狗兒掙脫牽繩「掉進愛河」　阿北跳河救愛犬反受困

年輕投手不一樣了！林凱威眼中的孫易磊「跟自己很像有個性」　

門諾產後護理搬新家！飯店式住宿+無敵海景　新手媽驚：還有SPA

製作人B2帶傷上陣跳舞　MC銀赫笑翻親自轉發　

徐榛蔚赴日本仙台推廣觀光！　業者承諾組團包機直飛花蓮

玖壹壹建志從直男變暖男！　陪老婆Mia「遠端產檢打針」

大陸熱門新聞

47歲男娶82歲婦！　聘金「1000+20顆蛋」登記後不理

陸12歲女孩用壓歲錢租下文具店 僱媽媽打工每天付100元

洗完衣服飄尿騷味！　竟是「弟媳」搞鬼

月賺百萬廣告費！全球最大盜版漫畫網被端

25歲女「牙齒啃蘿蔔」　啃出「萬里長城」

上海夫妻辭職環遊中國 開咖啡車賺油錢邊玩樂

油價狂飆對陸「影響不大」　陸官方學者超淡定：中國下很大功夫

又有高官落馬！貴州茅台副總經理蔣焰被查

遼寧艦唯一基層女主官朱悅萌已升中校 給新兵建議：第一件事先忘記性別

阿富汗外長通話王毅　謝中國斡旋阿巴衝突

長髮女樓梯間「下跪吞吐」21秒片瘋傳！鄰居崩潰

中國通過民族團結進步促進法　聯合國人權高專表關切

胖東來12名店長共分「11億資產利潤」

陸提供20萬美元緊急人道主義援助 慰問撫卹伊朗遇難學生家長

更多熱門

相關新聞

新北幼兒園三度訪關山　食農體驗拔蘿蔔樂趣多

新北幼兒園三度訪關山　食農體驗拔蘿蔔樂趣多

來自新北市的幼兒園師生連續第三年到訪台東關山，參與蘿蔔食農體驗活動。小朋友品嚐美味的碗公飯吃得津津有味，並在農會人員解說下，認識蘿蔔的生長過程及正確拔蘿蔔的方法。

醫激推「1類蔬菜」打開排毒系統！最強吃法曝：很多人不知道

醫激推「1類蔬菜」打開排毒系統！最強吃法曝：很多人不知道

雲林胡蘿蔔慶典萬人共襄盛舉

雲林胡蘿蔔慶典萬人共襄盛舉

「千人拔蘿蔔」　關山鎮長力邀鄉鎮市長分享

「千人拔蘿蔔」　關山鎮長力邀鄉鎮市長分享

山陀兒打破都市傳說！「滯銷大魔王」終於被掃光

山陀兒打破都市傳說！「滯銷大魔王」終於被掃光

關鍵字：

牙雕蘿蔔胡蘿蔔

讀者迴響

熱門新聞

女星老公不倫岳母！趁她待客廳「進房激戰」

好市多「化妝台之亂」本人道歉了！　承諾做2件事

搶好市多化妝台！先生：沒限購，買66盒錯哪

即／金正恩不忍了　向東發射「彈道飛彈」！

多明尼加再見轟10：0完封韓國進4強！

12強資格賽分組出爐！台灣搶奧運門票

韓國遭扣倒　球迷崩潰：根本不是對手

即／川普：美軍朝「伊朗哈爾克島」發動空襲

卓榮泰包機208萬很便宜？　20年機師曝正常包機來回是「這價格」

台中女遭男友砍殺傷重不治　

日本人「愛上台灣1美食」！一票台人愣：這什麼

陳天仁宣布結婚！

伊朗擬准油輪過荷莫茲　條件是用人民幣結算

MissAV「幕後老闆」曝光！　員工大多都已婚女性

妻搶好市多化妝台遭炎上　夫轟酸民「太過頭」

更多

最夯影音

更多
卓榮泰今秀赴日看球4單據　整趟旅程花近214萬

卓榮泰今秀赴日看球4單據　整趟旅程花近214萬
地下隧道排滿「飛彈、無人機」！　伊朗威脅油價飆破200美元

地下隧道排滿「飛彈、無人機」！　伊朗威脅油價飆破200美元

男模會館衝流量「5阿志頭」路中跳洗腦舞　網噴：吃我水果會告

男模會館衝流量「5阿志頭」路中跳洗腦舞　網噴：吃我水果會告

林依晨爆太入戲「無視金士傑」　金馬獎摃龜：反正遲早的！

林依晨爆太入戲「無視金士傑」　金馬獎摃龜：反正遲早的！

連環殺人犯的童年警訊！正視精神疾病、毒品與社會安全網的破口｜Ruby 盧春如｜美國加州食人魔案｜《我在案發現場》

連環殺人犯的童年警訊！正視精神疾病、毒品與社會安全網的破口｜Ruby 盧春如｜美國加州食人魔案｜《我在案發現場》

熱門快報

預測WBC 抽Switch Lite

預測WBC 抽Switch Lite

即日起至3/18日止，預測WBC賽事，場場抽咖啡，再抽Switch Lite等300個獎項

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

末日來臨防災食品開箱

末日來臨防災食品開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來補存糧，一起開箱災難時的糧食救星！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面