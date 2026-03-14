日本台裔議員轟官員「國會會期觀戰WBC」！　反遭挖黑歷史

▲蓮舫質疑內閣官員到場觀賽WBC，反遭挖出黑歷史。（圖／翻攝自Facebook／蓮舫（事務所））



記者王佩翊／編譯

日本台裔參議員蓮舫日前在社群平台X上砲轟3名政府閣員跑去東京巨蛋現場看棒球經典賽（WBC），還批評官員開會遲到導致委員會流會，沒想到卻反遭網友挖出她疫情期間的黑歷史反擊，狠酸她馬上被迴力鏢擊中。

根據《產經新聞》報導，眾議院9日開會時詢問閣員是否有人現場觀賽，財務大臣片山皋月、官房長官木原稔與經濟財政政策大臣城內實都坦承舉手。立憲民主黨籍的57歲台裔參議員蓮舫隨即發文質疑，國會正審議122兆日圓預算案的關鍵時刻，閣員們卻跑去看比賽是否恰當。

蓮舫在貼文中寫道，「無線電視沒有轉播，WBC門票又難買。在這種情況下，財務大臣與官房長官卻去觀賽」，她還提到經濟安保大臣小野田紀美因塞車開會遲到，批評政府「只為了讓法案可以在年度內通過，而非深入討論，這樣的態度真的好嗎？」這則貼文迅速突破810萬次瀏覽。

不過網友反應卻不如她預期。許多人留言反問，「經典賽那天是星期天耶」、「假日不能去看比賽嗎」。更有鄉民翻出蓮舫在2022年疫情期間呼籲民眾別去現場觀看箱根驛傳以避免群聚，結果她本人卻被抓包跑去現場的醜聞。