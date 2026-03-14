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捐1500包白米給弱勢　張智倫：送給大家的「白色情人節禮物」

▲國民黨立委張智倫14日捐贈2公斤裝白米、食用油及衛生紙各1500份給中和區低收入戶及弱勢學童。（圖／張智倫辦公室提供）

▲國民黨立委張智倫14日捐贈2公斤裝白米、食用油及衛生紙各1500份給中和區低收入戶及弱勢學童。（圖／張智倫辦公室提供）

記者蘇靖宸／台北報導

國民黨立委張智倫今（14日）攜手中華民國會計師公會全國聯合會、臺灣省會計師公會及台北市會計師公會，舉辦「春風送暖，溫馨關懷」愛心贈米活動，捐贈2公斤裝白米、食用油及衛生紙各1500份，發送給中和區低收入戶及弱勢學童。張智倫表示，白米是送給大家的「白色情人節禮物」，期盼幫助溫飽，也藉此鼓勵大眾加入公益行列。

「用『大愛』慶祝白色情人節！」張智倫指出，選在3月14日舉辦贈米活動，除了考量農曆年後的民生補給，也希望當作送給鄉親的情人節禮物，除了鮮花或巧克力，白米、食用油和衛生紙這些民生必需品，是他最踏實、最真誠的關懷。他也說，會持續在立法院推動民生法案，監督政府優化社會福利，把資源送到需要的百姓手中。

張智倫表示，本次捐贈透過中和區公所通知1309位低收入戶民眾，還有錦和國小、景新國小、秀山國小、永平國小、積穗國小、自強國小、光復國小、興南國小、復興國小及中和國小校方協助捐贈共481位學童，讓需要的民眾都能獲得照顧，不用為了下一餐而煩惱。

張智倫指出，自擔任立委以來，第三年與會計師公會合作舉辦贈米活動，會以更誠摯的心情，為地方建設和民眾福祉打拚，期盼拋磚引玉，鼓勵更多人響應公益，發揮自身的影響力，把「善的循環」傳遞出去，讓台灣社會更加美好。

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