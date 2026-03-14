怎麼稱呼朋友？「1叫法」她說不出口　網搖頭：不熟才那麼客氣

▲原PO難以叫別人兩個字。（示意圖／記者鄺郁庭攝，下同）

網搜小組／曾筠淇報導

人際交往的稱呼常能展現雙方熟稔程度。近日有一名女網友發文透露，她從小就十分羨慕能夠自然稱呼他人名字兩個字的人，因為每當她要開口這麼叫，就會感到十分彆扭。貼文曝光後，引起討論。

她想展現親切感，卻叫不出2個字

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這名女網友在Dcard上，以「為什麼可以很自然的叫別人名字兩個字」為標題發文。原PO在文中表示，回顧自己從小到大的觀察，她始終覺得那些能省略姓氏、自然呼喊別人名字的人相當厲害，她也很想要這麼親切的叫別人兩個字。

只是，儘管原PO抱有改變稱呼方式的念頭，但在實際開口前，就會不禁先想一想那個畫面的自己，覺得這樣的自己非常不自然、非常奇怪，所以她就很想知道，為什麼大家可以自然的叫別人名字兩個字？

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「正常不都叫兩個字嗎？叫三個字感覺很凶耶」、「我只有高中以下叫名字用三個字，長大就很自然用兩個字，很少聽到叫三個字，很像要來吵架」、「我覺得叫兩個字很怪，不管熟不熟還是兄弟姐妹都是全名」、「我自己的話是感覺叫兩個字比較有親切感，自己也比較喜歡被叫兩個字」。

也有網友說，「只有真的很熟的那種才會叫全名」、「不熟才那麼客氣，好朋友都叫全名的」、「很熟的我才叫全名欸」、「不熟的叫兩個字但很彆扭，熟的直接全名或欸」。話題引發討論。