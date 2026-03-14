門諾產後護理搬新家！飯店式住宿+無敵海景　新手媽驚：還有SPA

▲▼門諾醫院全新產後護理之家啟用。（圖／門諾醫院提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

為提供產後媽媽與新生兒更舒適、安心的照護環境，門諾醫療法人附設產後護理之家自3月10日起正式搬遷至新落成的健康管理中心大樓4樓。嶄新的空間結合飯店式住宿設計與遼闊海景視野，希望讓媽媽在迎接新生命的同時，也能在溫馨與放鬆的氛圍中安心坐月子、好好調養身心。





少子化浪潮下，不少醫院忙著調整病床配置，門諾醫院卻選擇「準備更多搖籃」。在詩歌與禱告聲中，院方透過感恩禮拜為新空間獻上祝福，也象徵迎接新生命的全新產後護理之家正式啟用。

▲▼海景房深獲媽媽們喜愛。



首批共有6對媽媽與寶寶從總院區遷移至新大樓。當電梯門一打開、走進明亮寬敞的新環境時，媽媽們忍不住連連驚呼「哇！實在是太美了！」，對於舒適又充滿質感的空間感到十分驚喜。有媽媽一邊環顧房間、一邊笑著說：「這裡真的很像飯店，完全不像在醫院坐月子。」





門諾醫療財團法人總執行長張文信表示，健康管理中心大樓原本就規劃設置產後護理之家，過去因仍在舊空間運作，環境較為侷限。此次新空間從原本十餘間房擴充至29間，即使面對少子化挑戰，院方仍決定投入資源，希望打造更完善的產後照護環境。

▲▼飯店式住宿更加舒適便利。



張文信說，門諾醫院女性員工占多數，最初的想法其實很簡單，就是希望照顧自己的同仁，讓生產後的媽媽能有良好的休養空間。未來產後護理之家也將定位為花蓮兼具「身、心、靈」關懷的月子空間，由婦產科與小兒科醫師定期巡房，守護媽媽與寶寶的健康；同時也視媽媽身心狀況安排中醫科醫師進行調理與諮詢。期盼在專業護理團隊溫柔細緻的陪伴下，讓每一位媽媽都能在安心與被照顧的氛圍中，慢慢恢復體力、調整身心，迎接與新生命相伴的嶄新生活。





副院長林雅蘋表示，產後護理機構是護理專業的重要實踐場域。新空間除了延續門諾醫院的專業照護，也結合SPA舒緩與產後按摩及源生系列頭皮護理洗髮服務，陪伴媽媽在身心調養中恢復元氣。此外，未來也將作為院內護理人員生產後的重要福利與支持措施，讓同仁能安心迎接新生命，並成為促進護理人員留任的重要力量。

▲新手媽媽開心直呼：簡直像渡假。



值得一提的還有，為了讓媽媽在坐月子期間吃得健康、兼顧營養與美味，院方營養科團隊特別與健康管理中心大樓鄰近的Kadda飯店合作，由飯店主廚精心烹製色香味俱全的月子餐，讓媽媽在安心休養之餘，也能透過均衡飲食補充體力，細細品味被照顧的幸福時光。



院方表示，新啟用的產後護理之家也導入智慧化設備，包括嬰兒定位與遠端監看系統，讓外地或海外親友也能透過授權帳號看到寶寶的成長點滴。共同分享迎接新生命的喜悅。

