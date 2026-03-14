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掃光好市多化妝台惹議！代購同行也批「賺錢不能沒品德」：圖什麼

▲▼好市多化妝台被爆搶。（圖／網友提供）

▲好市多化妝台被爆搶。（圖／網友提供）

記者施怡妏／綜合報導

美式賣場好市多（Costco）近期推出一款售價799元「兒童玩具化妝台」，引爆會員們瘋搶。不過，有代購業者直接將桃園南崁店的現場貨源掃光，還在未結帳的情況下不准其他人拿。一名同樣從事代購的網友還原現場情況，親眼看見對方搬貨、占位，「人可以賺錢，但不能沒品德的賺錢」。

同業怒批賺錢不能沒品德

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「我是當事人之一，我是在旁邊看著她搬嗆了幾句摸走兩組的人！」女網友在Threads發文，當天前往南崁好市多也是為了代購，幫朋友買兩組，順便替社團媽媽們代買。抵達現場時，那名女子已經開始搬貨，雖然棧板上還有商品，但被放了一件外套蓋住，對方喊「都是我的，已經跟店員講好了，全部都是我的」。

原PO指出，當時現場有不少人和代購女子起爭執，「我還是拿了兩組到我自己的車，她一直叫我放回去，但又不敢離開那個位置，我就走了」。

▲▼ 。（圖／網友 ＠gladyswintersun 授權）

▲同行也看不下去。（圖／網友 ＠gladyswintersun 授權）

氣得直奔服務台投訴

她坦言，自己同樣是代購業者，但不認為代購就能因此無視現場其他消費者的權益。過去不論是代購童書還是跑特賣會，一向都會優先讓現場客人購買，就算已經拿到手的商品，若其他人買不到，也會分給現場客人，甚至曾因此沒買到自己原本想要的數量，還被其他代購嫌太傻。

她認為，「代購又不會因為這點小錢就發家致富，人可以賺錢，但不能沒品德的賺錢」。最後她結帳離開時，又看到對方把商品堆放在現場，甚至請店員幫忙顧，還在網路上囂張嗆聲，讓她越看越生氣，「於是我就轉身走到服務台投訴了，搬得要死又很重又失去品德，結果也沒人跟你買，你圖什麼？」

 「好市多兒童梳妝台」今起限購2組

好市多官網今日在該梳妝台頁面上加註，3月14日至6月14日期間每帳號限購2組，但目前缺貨中。《ETtoday新聞雲》記者實際詢問好市多，業者表示門市也規定每位會員限購2組，不過該款玩具於全台門市目前已經完售，「後續將再次進貨，並依實際銷售情形適時調整限購數量。」

．本文經「網友＠gladyswintersun」授權轉載。

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