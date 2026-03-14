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金門黨產案放棄上訴歸還國家！傳鄭麗文、陳玉珍不合　國民黨否認

▲▼ 國民黨金門縣黨部金沙鎮聯絡處。（圖／記者鄭逢時攝）

▲國民黨金門縣黨部金沙鎮聯絡處。（圖／記者鄭逢時攝）

​記者鄭逢時／金門報導

​國民黨不當黨產爭議再掀波瀾！日前傳出國民黨金門縣黨部金沙鎮聯絡處，因為未繳交7萬多元裁判費，導致纏訟7年的官司遭法院裁定「返還國家」確定，該處面臨拆除命運。針對外界盛傳是因為國民黨主席鄭麗文與身兼金門黨部主委的立委陳玉珍雙姝不合、溝通不良，才導致服務處遭拱手讓人，國民黨副主席、黃復興黨部主委季麟連今受訪時嚴正駁斥，直呼「完全不可能」！

對於擁有53年歷史的金門金沙鎮聯絡處面臨拆除，季麟連表示，雖然對具體拆遷細節尚不完全了解，但心中深感遺憾。他指出，這些建築都是對黨有重大貢獻的建設，更是維繫黨員團結的象徵。但他也強調，國民黨的政策一向是「一切依法規定」，既然法院已有裁定，黨部就會根據法院規定辦理。

​季麟連更進一步解釋，過去軍人服務社在各縣市都有類似的轉讓或租借情況，呼籲支持者面對黨產爭議要「沉著、努力、團結」，不要因此慌張。他也表示民進黨政府裁定許多「不當黨產」，強調案件進入司法程序後，應交由法院做出公正判定。​

針對網傳陳玉珍與鄭麗文不合，才導致金門黨產官司出現「漏繳裁判費」的離譜失誤，季麟連連說兩次「不可能」。他表示，陳玉珍是他個人非常佩服的委員，不僅連任三屆，更是公認的「國會第一戰將」。

​季麟連透露，陳玉珍近日仍積極奔走，為了爭取金門、廈門小三通的便利不斷努力，「現在熱門得很，那都是陳委員爭取的」。他強調黨中央已提名陳玉珍參選金門縣長，以此證明黨內溝通無礙，並對接下來的金門縣長選舉充滿信心，強調黃復興系統將全力支持黨提名的人才。

儘管外界對「沒繳裁判費」導致敗訴仍有諸多議論，但季麟連重申，黨的立場始終如一，即是尊重司法判定並依法辦理。這座見證金門半世紀政治風雲的建築，最終能否逃過拆除命運，或是將以何種形式「還給國家」，仍是地方政壇關注的焦點。

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