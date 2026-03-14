女旅館墮胎嬰屍丟垃圾車！高大成：胎兒僅5月大　斥不尊重生命　

▲印尼籍女子疑在台中某旅館私自墮胎，胎兒被產出後隨即失去生命跡象。（圖／記者陸運陞翻攝）



記者白珈陽、陸運陞／連線報導

一則驚悚影片近日在網路流傳，1名印尼籍女子疑在台中某旅館內透過密醫引導，產下已明顯可看出四肢、頭部的胎兒，但由於不是合格醫療環境，加上尚未發育完全，胎兒隨即失去生命跡象，相關畫面引起網友譁然。法醫高大成看過影像，認為胎兒僅約5個月大，這時期被強行生產死亡率極高，痛斥女子不尊重生命。

高大成研判，以現在的醫療技術，若是6月大的早產兒仍有機率可以存活，但這名胎兒應只有5個月大、體重僅約300公克，死亡率非常高，產出不久就會死亡。

高大成也說，從相關畫面來看，生產地點沒有良好醫療環境，也無消毒器具，容易引發產婦敗血症，這種行為不論對生母、對孩子，都是傷害極大。

律師林依成指出，若未有疾病或未尋合法途徑流產，女子則涉犯墮胎罪嫌，可處6月以下徒刑。密醫部分，涉犯刑法289條「受懷胎婦女囑託或得其承諾，使其墮胎者」，可處2年以下徒刑；若造成婦女死亡，處6月以上、5年以下徒刑；致重傷者3年以下徒刑。林依成補充，若孩子產出時已能自主呼吸，產婦將其棄置死亡及丟棄，還犯遺棄致死或殺人罪。

據悉，影片中的印尼籍女子疑為逃逸移工，與同國籍男友交往，近期懷孕在身，但因特殊身份無法前往醫院，經友人介紹，找到1名在台的同國籍密醫，由密醫協助強行流產。

畫面顯示，密醫透過電話指導女子，過沒多久女子下體開始出血並沾滿床單，隨後胎兒產出，已明顯發育手腳，但立刻失去生命跡象，而女子滿臉慘白不斷喝水舒緩疼痛。影片中留有電話，並交代嬰屍疑已被生父、母丟置垃圾車，令許多看完影片的網友感到震驚。

警方表示，近期未接獲相關報案，同時詢問清潔隊人員也無發現；但經調查，昨晚（13日）已鎖定一名印尼籍移工，疑為影片上傳者，目前正持續追查影片確切來源及相關當事人，同時釐清發生地點是否在國內，詳情仍待查證。