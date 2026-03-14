最強半導體三角成形！陳其邁聯手美日州長　簽MOU築晶片防火牆

▲▼高雄市長陳其邁率團訪問亞利桑那州，與州長凱蒂·霍布斯、日本熊本縣知事進行「三方跨國視訊聯手」，並簽署經濟交流備忘錄（MOU）。（圖／記者陳宏瑞翻攝，下同）

記者吳奕靖、陳宏瑞／高雄報導

美國時間12日，高雄市長陳其邁率團親征亞利桑那州，與州長凱蒂·霍布斯（Katie Hobbs）熱談，更與日本熊本縣知事進行「三方跨國視訊聯手」，三方正式簽署經濟交流備忘錄（MOU），宣示「半導體戰略三角」成形。陳其邁致詞時表示，晶片不只是科技，更是「民主世界的自由象徵」，這場台美日跨海大結盟，不僅要穩住全球供應鏈，更要讓民主陣營的韌性「硬起來」。

這場號稱地方政府層級最高的「戰略對話」，全因台積電（2330）這條紅線而牽起，隨著台積電在高雄、鳳凰城（亞利桑那）及熊本陸續設廠，三地早已從「網友」變成「實體親家」。

陳其邁在簽署儀式上強調，這份MOU象徵印太地區關鍵的「戰略三角」正式確立。他語帶玄機表示，台積電的佈局具備深遠政治意義，未來三方不只要拚產業技術，更要大搞「跨國人才特訓」，確保這座守護民主的「矽盾」萬無一失。

亞利桑那州長凱蒂·霍布斯也熱烈歡迎這群遠道而來的「科技盟友」，她大讚美、台、日三方的夥伴關係是「堅定承諾」，在局勢動盪的時代，這份協議就是為了打造更穩定、繁榮的未來，並強化三方在全球半導體界「喊水會結凍」的關鍵地位。

原本要親自到場的熊本縣知事木村敬，雖因故改採線上出席，但誠意滿點。他感性回憶，熊本與高雄自2017年締盟以來，已經快要慶祝「錫婚（10週年）」，現在加入亞利桑那州，三地將串聯產官學力量，不僅要推廣半導體應用，還要一起培育高科技人才，讓半導體供應鏈「韌性十足」。

高雄市政府行政暨國際處長張硯卿表示，感謝美國亞利桑那州與日本熊本縣的合作夥伴彼此高度信任，行前透過多次視訊會議密集溝通與籌備，凝聚三方合作共識，未來也將持續攜手國際夥伴，開創更多在經濟安全、城市治理與永續發展等領域的交流與合作空間，深化跨國城市間的實質對話與合作。