　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

快訊／金正恩不忍了　北韓向東發射「彈道飛彈」！

▲▼北韓最高領導人金正恩3至4日前往南浦造船廠，登上最新型驅逐艦「崔賢號」視察，指導海上巡弋飛彈試射。（圖／路透）

▲北韓最高領導人金正恩3至4日前往南浦造船廠，登上最新型驅逐艦「崔賢號」視察，指導海上巡弋飛彈試射。（圖／路透）

記者羅翊宬／編譯

根據《韓聯社》最新消息，南韓聯合參謀本部於今（14）日證實，稍早北韓（朝鮮）向東海（日本海）發射疑似為彈道飛彈的飛行物。《日本放送協會》則引述日本防衛省說法，指出北韓發射的飛行物可能是彈道飛彈。

美國與南韓從本月9日至19日實施例行性的美韓聯合軍演「自由之盾」，針對韓半島（朝鮮半島）可能爆發的衝突進行演練。為此，北韓疑似為了表達對於美韓聯合軍演的不滿，才再度發射飛彈。

據悉，目前南韓軍方正在分析相關數據，一旦經證實北韓發射的是彈道飛彈，將會是繼1月27日以後，時隔47天再度發射彈道飛彈，為今年以來的第3次發射。另外，南韓國務總理金民錫於美東時間13日抵達華府白宮，美國總統川普向其提起會晤金正恩的計畫與時間點，在恢復美朝對話上抱持期待。

《韓聯社》指出，北韓長年以來對於美韓聯合軍演抱持敵意，認為是「侵略北韓」的預習演練，因此金正恩的胞妹、朝鮮勞動黨中央委員會副部長金與正，便在美韓聯合軍演實施的第一天以內透過聲明威脅，稱侵犯國家主權安全領域者，將引發難以想像的恐怖結果。

根據《日本放送協會》，日本海上保安廳引述從防衛省取得的數據，稱北韓發射的疑似是彈道飛彈，稍早其物體已經墜落在日本專屬經濟海域（EEZ）之外。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/12 全台詐欺最新數據

更多新聞
467 2 4597 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
多明尼加又一好消息！確定取得2028洛杉磯奧運棒球門票
「山本由伸本人好小隻」吉力吉撈揮到直球超有感：站上去看更猛
快訊／金正恩不忍了　北韓向東發射「彈道飛彈」
美國、多明尼加4強戰先發出爐！
柳賢振僅1.2局失3分　宣布從國家隊引退
藍白3對3談政黨合作協議　黃國昌：若脫黨參選將祭黨紀
全台大缺貨！「好市多化妝台」今起限購2組
搶好市多化妝台！先生喊「誰先到誰先拿」：沒限購，買66盒錯在

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

日本台裔議員轟官員「國會會期觀戰WBC」！　反遭挖黑歷史

荷莫茲海峽遭封鎖！　單月僅「77艘船通行」暴跌20倍

快訊／金正恩不忍了　北韓向東發射「彈道飛彈」！

川普公開「炸哈爾克島」畫面　連轟15次！控制伊朗90%石油出口

韓總理金民錫突訪白宮！20分鐘「直球對決」川普　金正恩再成焦點

快訊／美駐伊拉克大使館遭襲！　畫面曝光

赴日旅遊注意！JR東日本今起「全面漲價」　漲幅破7%

美軍轟炸哈爾克島！　伊朗：鎖定「美商持股石油設施」報復

戰斧飛彈快用光！美軍燒掉數年庫存　500億預算恐被國會封殺

以色列傳策畫「最大規模」地面入侵　進軍黎巴嫩拆真主黨軍事設施

卓榮泰今秀赴日看球4單據　整趟旅程花近214萬

地下隧道排滿「飛彈、無人機」！　伊朗威脅油價飆破200美元

男模會館衝流量「5阿志頭」路中跳洗腦舞　網噴：吃我水果會告

林依晨爆太入戲「無視金士傑」　金馬獎摃龜：反正遲早的！

連環殺人犯的童年警訊！正視精神疾病、毒品與社會安全網的破口｜Ruby 盧春如｜美國加州食人魔案｜《我在案發現場》

明晨最冷降溫探9℃！下周中南部飆30度

問界推銷員嗆豐田車主被炎上

楊謹華認曾陷低潮：突然不會演戲　被黃迪揚爆料「曾拒接金鐘主持」！

執勤後掉包！A走手槍+11發實彈　保二離職警遭搜索拘提

婦被喪屍毒駕撞死頭七招魂　3幼子跪地痛哭：跟我們回家

日本台裔議員轟官員「國會會期觀戰WBC」！　反遭挖黑歷史

荷莫茲海峽遭封鎖！　單月僅「77艘船通行」暴跌20倍

快訊／金正恩不忍了　北韓向東發射「彈道飛彈」！

川普公開「炸哈爾克島」畫面　連轟15次！控制伊朗90%石油出口

韓總理金民錫突訪白宮！20分鐘「直球對決」川普　金正恩再成焦點

快訊／美駐伊拉克大使館遭襲！　畫面曝光

赴日旅遊注意！JR東日本今起「全面漲價」　漲幅破7%

美軍轟炸哈爾克島！　伊朗：鎖定「美商持股石油設施」報復

戰斧飛彈快用光！美軍燒掉數年庫存　500億預算恐被國會封殺

以色列傳策畫「最大規模」地面入侵　進軍黎巴嫩拆真主黨軍事設施

台鐵遺失物新制3/16上路　協尋要留資料、3C不能迴送

柯蕭「再次退休」！結束WBC之旅感性發聲　美國宣布遞補人選

日本台裔議員轟官員「國會會期觀戰WBC」！　反遭挖黑歷史

太陽布克、格林雙槍爆砍65分無用　暴龍英格雷轟36分領軍4連勝

東京街頭大家都認出林家正　吉力吉撈笑看皮克敏娃娃：我比較瘦

巫苡萱發千份雞排慶勝韓　比賽潛伏在敵軍營中結果曝

女旅館墮胎嬰屍丟垃圾車！高大成：胎兒僅5月大　斥不尊重生命　

多明尼加又一好消息！確定取得2028洛杉磯奧運棒球門票

金門黨產案放棄上訴歸還國家！傳鄭麗文、陳玉珍不合　國民黨否認

捐1500包白米給弱勢　張智倫：送給大家的「白色情人節禮物」

【路中開跳挨罰】5阿志頭男模衝流量 網：吃我水果會提告

國際熱門新聞

即／川普：美軍朝「伊朗哈爾克島」發動空襲

伊朗擬准油輪過荷莫茲　條件是用人民幣結算

出國注意！　多家航空公司宣布「機票漲價」

即／金正恩不忍了　向東發射「彈道飛彈」！

快訊／美駐伊拉克大使館遭襲　畫面曝光

美證實：5萬美軍參戰伊朗！

伊朗飛彈轟沙烏地　美軍「5架加油機」受損

美軍「避開石油庫」摧毀哈爾克島飛彈、水雷

美政府祭「3.2億懸賞金」尋伊朗高層情報

美軍加油機墜毀「6人全罹難」！官方回應

伊朗最高領袖傳受傷！美戰爭部長：可能已毀容

林肯號航母開火　伊朗船硬闖打擊圈遭轟炸

美軍傳派出海軍陸戰隊部署中東　最多2500人

美軍兩棲艦「路過台灣」赴波灣救援

更多熱門

相關新聞

台裔議員轟日官員「看WBC」　反遭挖黑歷史

台裔議員轟日官員「看WBC」　反遭挖黑歷史

日本台裔參議員蓮舫日前在社群平台X上砲轟3名政府閣員跑去東京巨蛋現場看棒球經典賽（WBC），還批評官員開會遲到導致委員會流會，沒想到卻反遭網友挖出她疫情期間的黑歷史反擊，狠酸她馬上被迴力鏢擊中。

韓總理突訪白宮　20分鐘「直球對決」川普

韓總理突訪白宮　20分鐘「直球對決」川普

JR東日本今全面漲價！漲幅破7%

JR東日本今全面漲價！漲幅破7%

日議員遭小草出征酸爆　釣出鄭運鵬回應

日議員遭小草出征酸爆　釣出鄭運鵬回應

高市「開會9小時」突站不起身　嚇壞國會

高市「開會9小時」突站不起身　嚇壞國會

關鍵字：

日韓要聞北韓

讀者迴響

熱門新聞

女星老公不倫岳母！趁她待客廳「進房激戰」

多明尼加再見轟10：0完封韓國進4強！

12強資格賽分組出爐！台灣搶奧運門票

好市多「化妝台之亂」本人道歉了！　承諾做2件事

韓國遭扣倒　球迷崩潰：根本不是對手

即／川普：美軍朝「伊朗哈爾克島」發動空襲

台中女遭男友砍殺傷重不治　

卓榮泰包機208萬很便宜？　20年機師曝正常包機來回是「這價格」

陳天仁宣布結婚！

妻搶好市多化妝台遭炎上　夫轟酸民「太過頭」

伊朗擬准油輪過荷莫茲　條件是用人民幣結算

出國注意！　多家航空公司宣布「機票漲價」

陳天仁再婚尪背景曝！曾被目擊「和愛莉莎莎約會」

MissAV「幕後老闆」曝光！　員工大多都已婚女性

韓媒毒舌痛批：韓國棒球井底之蛙

更多

最夯影音

更多
卓榮泰今秀赴日看球4單據　整趟旅程花近214萬

卓榮泰今秀赴日看球4單據　整趟旅程花近214萬
地下隧道排滿「飛彈、無人機」！　伊朗威脅油價飆破200美元

地下隧道排滿「飛彈、無人機」！　伊朗威脅油價飆破200美元

男模會館衝流量「5阿志頭」路中跳洗腦舞　網噴：吃我水果會告

男模會館衝流量「5阿志頭」路中跳洗腦舞　網噴：吃我水果會告

林依晨爆太入戲「無視金士傑」　金馬獎摃龜：反正遲早的！

林依晨爆太入戲「無視金士傑」　金馬獎摃龜：反正遲早的！

連環殺人犯的童年警訊！正視精神疾病、毒品與社會安全網的破口｜Ruby 盧春如｜美國加州食人魔案｜《我在案發現場》

連環殺人犯的童年警訊！正視精神疾病、毒品與社會安全網的破口｜Ruby 盧春如｜美國加州食人魔案｜《我在案發現場》

熱門快報

預測WBC 抽Switch Lite

預測WBC 抽Switch Lite

即日起至3/18日止，預測WBC賽事，場場抽咖啡，再抽Switch Lite等300個獎項

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

末日來臨防災食品開箱

末日來臨防災食品開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來補存糧，一起開箱災難時的糧食救星！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面