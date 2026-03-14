快訊／金正恩不忍了　北韓向東發射「彈道飛彈」！

▲北韓最高領導人金正恩3至4日前往南浦造船廠，登上最新型驅逐艦「崔賢號」視察，指導海上巡弋飛彈試射。（圖／路透）

記者羅翊宬／編譯

根據《韓聯社》最新消息，南韓聯合參謀本部於今（14）日證實，稍早北韓（朝鮮）向東海（日本海）發射疑似為彈道飛彈的飛行物。《日本放送協會》則引述日本防衛省說法，指出北韓發射的飛行物可能是彈道飛彈。

美國與南韓從本月9日至19日實施例行性的美韓聯合軍演「自由之盾」，針對韓半島（朝鮮半島）可能爆發的衝突進行演練。為此，北韓疑似為了表達對於美韓聯合軍演的不滿，才再度發射飛彈。

據悉，目前南韓軍方正在分析相關數據，一旦經證實北韓發射的是彈道飛彈，將會是繼1月27日以後，時隔47天再度發射彈道飛彈，為今年以來的第3次發射。另外，南韓國務總理金民錫於美東時間13日抵達華府白宮，美國總統川普向其提起會晤金正恩的計畫與時間點，在恢復美朝對話上抱持期待。

《韓聯社》指出，北韓長年以來對於美韓聯合軍演抱持敵意，認為是「侵略北韓」的預習演練，因此金正恩的胞妹、朝鮮勞動黨中央委員會副部長金與正，便在美韓聯合軍演實施的第一天以內透過聲明威脅，稱侵犯國家主權安全領域者，將引發難以想像的恐怖結果。

根據《日本放送協會》，日本海上保安廳引述從防衛省取得的數據，稱北韓發射的疑似是彈道飛彈，稍早其物體已經墜落在日本專屬經濟海域（EEZ）之外。