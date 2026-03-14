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加油站員工下班遭休旅車撞死！兄哀痛認屍　檢斷層掃描查死因

▲▼Range Rover 休旅車從路邊起步撞上機車騎士。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲Range Rover 休旅車從路邊起步撞上機車騎士。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺、吳世龍／高雄報導

高雄市一名陳姓加油站員工今（14）日凌晨下班途中，遭到路邊一部休旅車切出車道後撞擊，陳姓騎士當場倒地、意識不清，經送醫急救後仍宣告不治。檢警上午進行相驗程序，陳男的哥哥到場確認身份，為探求死因真相，遺體將進一步斷層掃描鑑定。

警方調查，49歲陳姓男子單身未婚，是一名加油站員工，14日凌晨1點多正騎車返家，行經澄觀路一段由東向西方向，與此同時，52歲游姓男子正駕駛Range Rover 休旅車從路邊起步切入車道，不巧撞上陳姓騎士，造成陳男手腳嚴重受傷、意識不清。救護人員緊急將他送醫急救，無奈搶救1小時後仍宣告不治。

▲▼Range Rover 休旅車從路邊起步撞上機車騎士。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲騎士、駕駛都是下班返家途中。（圖／記者許宥孺翻攝）

游姓駕駛表示，疑似視線死角，沒看清楚一旁有騎士經過，才剛起步就撞了上去，速度並不快。據悉，游姓駕駛是一家園藝行合夥人，當時也是下班正要開車返家，警方從機車毀損程度研判，騎士當時應有一定車速。

警方對雙方駕駛經實施酒測及抽血，都沒有查出酒精反應，初步研判為游姓男子駕駛自小客車，於路邊起步時未禮讓行駛中車輛導致肇事，警方訊後將游姓駕駛依過失致死罪移送偵辦。

檢警上午於殯儀館進行相驗，陳姓男子的哥哥代表到場指認身份，檢察官指示遺體需進一步安排電腦斷層掃描，以科技實證釐清確切死因，暫未開立死亡證明。

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