他嘆00後玻璃心、月光、躺平「台灣沒救了」　網反嗆：上一代搞的

▲原PO認為00後的年輕人抗壓性差。（示意圖／記者鄺郁庭攝，下同）

網搜小組／曾筠淇報導

世代差異常是網路熱門話題。近日有男網友發文感嘆，認為台灣未來交到00後手上，真的玩完了、沒救了。他列舉年輕人工作與消費態度，並與早期70、80後的刻苦精神對比，直指新鮮人抗壓性低、無儲蓄觀念，且普遍有躺平與自我中心心態，擔憂社會生產力受挫。貼文曝光後，引起討論。

00後追求工作、生活平衡，他質疑其貢獻

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這名男網友在Dcard上，以「為啥台灣的下一代是這種鬼樣子？」為標題發文。原PO表示，70、80後為買房省吃儉用，具責任心與上進精神。反觀00後極度要求工作與生活平衡，堅持準時下班，連短暫加班都要計費，甚至傾向居家辦公，讓他質疑年輕人對社會的實際貢獻。

點出抗壓性不足！批月光族及時行樂

原PO接著點出抗壓性問題，形容00後很玻璃心，被唸幾句就抱怨並在社群公審；對比以前的員工，被罵隔天仍笑著上班。此外，他批評許多年輕人是月光族，毫無儲蓄觀念，常將薪水揮霍在旅行、高級餐廳與潮牌上，面對未來規劃只抱持及時行樂的態度。

不滿年輕人輕易裸辭！感嘆拖垮生產力

原PO也對年輕人輕易裸辭的態度感到不滿，他指出，許多人工作不順便辭職，但卻不衡量存款。原PO感嘆，雖不要求下一代做牛做馬，但這種躺平主義與自我中心的心態，不僅讓企業面臨困境，更會拖垮社會生產力，令他憂心台灣未來。

貼文曝光後，網友紛紛回應，「你們自己把社會搞成這個鬼樣子，然後再怪下一代怎麼是這副德性，可以說是一點反省能力都沒有」、「放心，我的上一代也一直說我們這代沒救了，到頭來會發現，都是老古董用自己的眼界來限制下一代該怎麼做」、「我不是00後，但這個大環境就是被我們這一代跟上一代搞成這樣，憑什麼把鍋推給他們」、「理由很簡單，資源幾乎被上一代或更上一代的人占著，基本上看不到美好的未來，那幹嘛折磨自己，及時行樂很好呀」、「現在的環境絕望不就是這些中老年的造成的」。