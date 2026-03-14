為保TikTok不被禁？　美媒：投資方將付3200億給川普政府

▲美國川普政府近期促成TikTok美國業務控制權交易，預計將從投資方獲得100億美元。（圖／路透）

記者羅翊宬／綜合報導

美國川普政府正推動短影音平台TikTok美國業務控制權交易。美媒披露，與政府關係密切的投資方為取得控制權，預計將向美國政府支付約100億美元（約新台幣3200億元）費用。這筆金額被視為交易安排的一部分，與投資成立新公司營運TikTok在美業務的資金分開計算。

美媒《華爾街日報》引述知情人士說法，這項費用被納入整體交易架構，由參與收購TikTok美國業務的投資人支付。相關人士指出，這些資金是為取得平台在美國的營運控制權，並非用於新公司的營運投資。

根據《路透社》，TikTok母公司字節跳動今年1月已敲定協議，將成立一家由美資控股的合資企業，以確保美國用戶資料安全並避免TikTok在美國遭到禁用。TikTok目前在美國的用戶數已超過2億人。

這家名為「TikTok美國數據安全合資公司」（TikTok USDS Joint Venture LLC）的新實體，未來將透過資料隱私與網路安全機制保護美國用戶資料、應用程式與演算法。不過公司對於TikTok在美業務如何轉移控制權，至今仍披露不多。

美國副總統范斯去年9月曾透露，新成立的美國公司估值約為140億美元。

知情人士指出，參與投資的主要企業包括科技公司甲骨文、私募股權公司銀湖，以及阿布達比投資機構MGX。這些投資人與其他支持者在今年1月交易完成時，已向美國財政部支付約25億美元，未來仍須分階段付款，直到總額達到100億美元。

川普政府官員則為此安排辯護，認為收費「合理」，理由是政府在談判過程中協助確保TikTok得以繼續在美營運，同時與中國方面協商完成交易，也化解國會對國家安全的疑慮。

對於相關報導，TikTok與白宮目前都尚未立即回應置評請求。