韓驚悚砍人案！妙齡女當街遭情侶「砍殺多刀」　他破壞電子腳鐐逃逸

▲南韓40多位男性殘忍砍死女友後，破壞電子腳鐐逃逸（示意圖／VCG）

記者羅翊宬／編譯

南韓京畿道南楊州市今（14）日上午爆發駭人聽聞的砍人事件，一名20多歲女性在街頭慘遭40多歲男性駕車持刀多次攻擊，送醫搶救後仍因傷勢過重而不幸身亡，事後證實兩人為情侶關係。男嫌作案後破壞電子腳鐐逃逸，最終在京畿道楊平郡被警方成功逮捕。

根據《韓聯社》、《News1》，南韓警方與消防單位指出，該起事件發生於14日上午8時58分（台灣時間上午7時58分），民眾通報指稱，京畿道南楊州市梧南邑八賢里的街道上突然傳出一名男性持刀襲擊女性。救護人員趕抵現場時，發現受害女性已呈心跳停止狀態，隨即緊急送往醫院搶救，但仍宣告不治。

警方調查指出，嫌犯A某為40多歲男性，當時佩帶電子腳鐐，且與受害者B某為情侶關係。作案時，他駕車接近B女，持刀多次刺傷她後立即駕車逃逸，並破壞電子腳鐐以躲避追蹤。警方隨即展開追捕，並於上午10時08分在京畿道楊平郡成功逮捕A某，押回南楊州北部警察署調查。

南韓警方表示，目前已對A氏展開詳細訊問，以釐清作案動機與案發經過，並將依法申請拘捕令。初步掌握資訊顯示，B某生前已接受保護措施，顯示案件可能涉及家庭或情感糾紛背景。