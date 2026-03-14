陸「草莓凍乾」被曝重金屬鎘超標15倍！　報告還指：20多種農藥

▲草莓凍乾近年成為不少人喜愛的小零食。（示意圖，非本文提及問題產品／翻攝自小紅書）

記者廖翊慈／綜合報導

中國雲南省草莓凍乾產業鏈近日被媒體揭露存在食品安全隱患，包括測出20多種農藥、重金屬超標近15倍，引起熱議。雲南省農業農村廳13日發布通報表示，已成立專案調查組展開核查，若發現違法違規行為，將依法嚴肅處理。

據《新京報》報導，雲南省農業農村廳表示，針對媒體曝光的草莓凍乾問題，相關部門已聯合公安、市場監管等單位成立調查組，對草莓生產基地、加工企業及流通市場展開實地調查。

▲陸草莓凍乾製作過程。（圖／翻攝自微博，上同）

報導指出，有企業在自檢中發現一批草莓凍乾原料的重金屬鎘含量達0.728mg／kg，超過中國國家標準14多倍。鎘被世界衛生組織列為一類致癌物，若長期攝入可能對腎臟與骨骼造成損害，且在人體內的半衰期可長達10至30年。

此外，檢測還發現部分產品存在嚴重農藥殘留問題，包括中國明令禁止在草莓上使用的劇毒農藥克百威，以及毒死蜱、敵敵畏等20多種超範圍農藥殘留。專家指出，克百威具有強烈神經毒性且具內吸性，無法透過清洗完全去除。

報導分析，凍乾加工技術會去除水果約90%的水分，使重金屬與農藥殘留濃度被放大約10倍。因此若最終產品出現超標情況，往往意味著原料鮮果本身已存在較高污染。

▲被用於種植草莓的農藥。（圖／翻攝自微博）

在部分產區，個別種植戶為提高產量或對抗害蟲抗藥性，可能違規使用禁限農藥，甚至加大用量，增加食品安全風險。有農民直言，「若不用農藥，草莓根本種不起來！」

同時，產業鏈中也存在管理漏洞。例如部分加工廠混合收購多個農戶的草莓原料，來源難以追溯，增加監管難度。報導還指出，個別企業可能透過購買虛假檢測報告或送檢「無農藥樣板田」樣品等方式規避監管。

▲陸草莓凍乾。（示意圖，非本文提及問題產品／翻攝自小紅書，上同）

此外，部分不合格草莓凍乾還可能被篡改生產日期重新銷售，或磨成粉末後用於冰淇淋、乾優格等深加工食品，進一步擴大食品安全風險。