爸爸也要備孕「肥胖會改變精子訊號」！醫：孩子健康輸在起跑點

▲爸爸肥胖會影響精子訊號。（圖／取自免費圖庫Shutterstock）



記者施怡妏／綜合報導

談到備孕，大家第一個都是想到女生，補充葉酸、調整作息、戒菸戒酒與少熬夜，不過，婦產科名醫蘇怡寧指出，其實爸爸也是關鍵人物，肥胖的爸爸不只自己代謝會出問題，連精子裡攜帶的訊號也會改變，可能影響下一代健康，「讓孩子從胚胎早期，就用一個比較吃虧的代謝設定起跑」。

爸爸太胖恐影響下一代代謝



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蘇怡寧在臉書發文，近期刊登在《Nature Communications》的一篇研究發現，肥胖的老鼠爸爸不只本身代謝容易出現問題，連精子攜帶的訊號也會發生改變，進一步影響下一代脂肪組織中的粒線體功能，讓後代在葡萄糖代謝表現上變得較差。

蘇怡寧特別提到，這篇論文第一作者是來自台大動物科學技術學系的黃謙助理教授，研究團隊還發現，肥胖父鼠精子裡一組名為let 7d和let 7e的microRNA會上升，這些小分子會牽動DICER1，干擾粒線體相關代謝功能；研究團隊將let 7d和let 7e直接注入正常受精卵，也做出類似的後代表型，「代表這不只是相關，而是已經往因果機轉前進了。」

▲孩子代謝會受到影響。（示意圖／pixabay）



爸爸肚子那圈肉別輕忽



蘇怡寧用白話文解釋，「爸爸肚子上的那圈肉，不只是長在自己身上而已，它可能會先改變精子裡的表觀遺傳訊號，讓孩子從胚胎早期，就用一個比較吃虧的代謝設定起跑」。不過他也強調，這是小鼠的研究，因此不能直接解讀成「爸爸胖，孩子就注定一輩子胖」，只是要提醒，爸爸的代謝狀態，本身就是備孕的一部分，「更重要的是，這件事看起來不是完全不能被逆轉」。

蘇怡寧指出，研究中也觀察到，肥胖男性在透過生活型態調整成功減重後，精液中與let-7d、let-7e相關的訊號會下降，代表爸爸在備孕前把體重和生活型態整理好，是有意義的，「這個研究方向，和目前生殖醫學的概念是一致的」。

美國生殖醫學會（ASRM）也認為，肥胖會影響男女雙方的生殖功能，並非只有女性需要管理體重，男性的代謝與生殖健康也同樣重要。最後，蘇怡寧醫師表示，「想當爸爸的人，先做好代謝管理吧。」