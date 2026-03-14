早產兒「小排骨」體重僅1100克！　醫3.5公分視野術救回小生命

▲▼1100克早產兒命懸一線，門諾團隊「3.5公分手術」救回小生命。（圖／門諾醫院提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

1100克的早產兒，心臟卻背負著難以承受的負荷。門諾醫院心臟血管外科主任黃振銘日前為一名體重僅1100克的早產女嬰進行「留存肺動脈導管結紮手術」，僅3.5公分大小的手術視野，在細如髮絲的血管中穿梭，醫療團隊與時間和風險搏鬥，手術順利成功，寶寶在新生兒加護病房住了2個多月，終於康復出院。



媽媽懷孕僅29週又2天時，「小排骨」便匆匆來到這個世界。爸爸笑說，因為媽媽懷孕期間特別愛吃排骨便當，因此在肚子裡時就被暱稱為「排骨」，沒想到這個小名，也陪著她一路走過最艱難的生命考驗。



小排骨出生後不久，因呼吸困難與心臟負擔過重住進加護病房。醫療團隊評估後發現，她罹患「開放性動脈導管」（Patent Ductus Arteriosus，PDA）。醫師解釋，在胎兒時期，血液會經由臍帶獲得氧氣，再透過肺動脈導管直接流入主動脈供應全身，但當嬰兒出生後開始用肺部呼吸，這條血管理論上會自然收縮關閉。然而早產兒因器官尚未成熟，這條導管往往無法順利閉合，導致左心室打出的血液流入主動脈後，又被分流回肺動脈，形成異常循環。長期下來不僅會造成肺高壓與肺水腫，也會加重心臟負擔，甚至引發心臟衰竭。嚴重時還可能因體循環不足，導致腸道壞死等危及生命的併發症。





醫療團隊先後使用多次口服與注射藥物，希望促使導管自然關閉，但效果始終有限。寶寶插管近一個月後仍未好轉，醫師最終決定進行手術，將這條多餘的血管結紮關閉。



黃振銘指出，接受手術的早產兒體重大多只有1000克上下，大小大約僅成人手掌一般，這次的寶寶更只有1100克。手術切口必須控制在約3.5公分，操作空間極為狹小，每一個動作都得小心翼翼。



更棘手的是，早產兒的肺部通常狀況不佳，而要找到肺動脈導管，醫師必須先將肺部輕輕撥開。只要肺部稍微受壓，血氧就可能迅速下降到80％以下，手術往往進行不到一分鐘就必須暫停，讓肺部重新擴張恢復氧氣，再繼續操作。整個過程必須反覆進行，考驗醫師與團隊的耐心。

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▲歷經2個多月治療 小排骨終於出院返家。



此外，早產兒全身血量不到100毫升，血管細如髮絲，一旦手術過程中血管破裂出血，往往難以挽回。這也是醫師在每個動作前都必須反覆確認、步步為營的原因。所幸在門諾醫院心臟外科手術團隊、麻醉科、呼吸治療師、小兒重症團隊密切配合下，再加上亞東醫院麻醉科許惠然醫師的支援，整場手術最終順利完成。導管成功結紮後，寶寶的心臟負擔逐漸減輕，肺部狀況也慢慢改善。



經過一段時間的加護照護與復原，小排骨終於順利脫離危險，住院的兩個多月，是父母最漫長的一段時間。爸爸說，最煎熬的其實不是奔波醫院，而是媽媽每天必須每三小時起床幫忙擠奶，睡眠總是被打斷。但當看到女兒的體重慢慢增加，從1100公克長到2000多公克，所有疲憊都變得值得。媽媽也分享，希望孩子的經歷能讓遇到相同情況的家長多一點信心與勇氣。她坦言，剛得知孩子狀況時難免慌亂無助，但在小兒科主治醫師陳宏文及醫護團隊細心照護與鼓勵下，自己也慢慢學會如何陪伴孩子面對治療。她也特別感謝門諾醫院醫療團隊一路以來的守護與付出，讓小排骨能一步一步度過難關。

▲爸爸媽媽開心迎接寶貝回家。



小排骨終於可以康復返家，看在醫護團隊眼裡都相當的欣慰！小兒科醫師鄭永隆除了親自向一家人送上祝福，也仔細叮嚀返家後的照顧方式。看著小排骨安穩地躺在媽媽懷裡，醫護人員臉上也露出欣慰與祝福的笑容。



從僅1100公克的微小生命，到如今終於能被媽媽抱著回家，這段歷程走得格外艱辛。但在醫療團隊與家人的守護下，小排骨一天天長大，也一步步走過生命最初的難關。正如黃振銘醫師在手術後為這個小生命送上的溫柔祝福：「小Baby，慢慢來，別氣餒，妳會越來越好的。」

